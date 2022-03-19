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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 19 Mart Cumartesi

Günlük burç yorumları - 19 Mart Cumartesi

Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 19 Mart Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

19.03.2022, 08:33 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022, 09:42

Günlük burç yorumları - 19 Mart Cumartesi

KOÇ: ENERJİNİZİ, sosyal yapınızla birleştirerek kendinizi yoğun duygular içinde hissedeceksiniz. Yapmanız gereken çok şey var. Sizi kafanızdaki küçük olaylarla potansiyelinizi istemeden kısıtlıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 19 Mart Cumartesi

BOĞA: ÇEVRESEL faktörleri lehinize çeviren sistemli bir karakteriniz var. Birlikte çalıştığınız kişilerin size katkılarını inkar edemezsiniz. Siz Boğalar için zaman çok önemli. Biraz aceleci davranıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 19 Mart Cumartesi

İKİZLER: ÇEVRENİZİN etkisi altında kaldığınız için, yanılmalar her zaman mümkün. İkili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Fikir ayrılıkları nedeniyle tartışmalar yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 19 Mart Cumartesi

YENGEÇ: SOSYAL ilişkilerinizin sizde yarattığı güven duygusu içinde hareket ediyorsunuz. Görüşmek istediğiniz dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızla ilginç fikirler geliştireceksiniz.

Günlük burç yorumları - 19 Mart Cumartesi

ASLAN: BULUNDUĞUNUZ ortamlardan biraz uzaklaşmak, size önemli gelişimler kazandıracak. Bugün, cesaretli yapınızı biraz daha ortaya koyarken, yeniliklerden de korkmamayı öğrenmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 19 Mart Cumartesi

BAŞAK: YENİ oluşturacağınız planlar için kişisel desteklere ihtiyacınız olabilir. Yapmayı planladığınız işler konusunda detaylar önemli. Konuyla ilgili tecrübesi olan dostlarınızın fikrini almadan adım atmayın.

Günlük burç yorumları - 19 Mart Cumartesi

TERAZİ: İŞBİRLİKLERİ ve iletişim konularında yapacağınız önemli gelişmeler mevcut. Bugün kendinizi ortaya koyacaksınız.
Çevrenizin sizin için ne düşündükleri konusunda tereddütleriniz olabilir.

Günlük burç yorumları - 19 Mart Cumartesi

AKREP: BASKICI duyguları sevmediğiniz halde, çevrenizde fikirlerinizi ortaya koymaktan korkmuyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişiler size karşı muhalif düşünceler içinde olabilirler.

Günlük burç yorumları - 19 Mart Cumartesi

YAY: İLİŞKİLERİNİZİ destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevularınıza önem vermelisiniz. Yaşam enerjinizin güçlü olması partnerinizin hoşuna gidiyor.

Günlük burç yorumları - 19 Mart Cumartesi

OĞLAK: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öylesine içine kapanıyorsunuz ki, partneriniz dahil hiç kimse sizi anlayamıyor. Bugün uzak duygular içindesiniz.

Günlük burç yorumları - 19 Mart Cumartesi

KOVA: ÇEVRESEL ilişkilerinizde sıra dışı olaylarla karşılaşmanız mümkün. Eğlenebileceğiniz ortamlarla değişik kişilerle tanışma imkanı doğabilir. Yeni açılımların söz konusu olacağı durumlar mevcut.

Günlük burç yorumları - 19 Mart Cumartesi

BALIK: BUGÜN kendinize zaman ayırmalı ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak yeni işlere önem vermelisiniz. Maddi konularla ilgili atılımlar söz konusu. İşinizle ilgili hiçbir şekilde ön yargılı olmamalısınız.

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