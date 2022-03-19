Günlük burç yorumları - 19 Mart Cumartesi

KOÇ: ENERJİNİZİ, sosyal yapınızla birleştirerek kendinizi yoğun duygular içinde hissedeceksiniz. Yapmanız gereken çok şey var. Sizi kafanızdaki küçük olaylarla potansiyelinizi istemeden kısıtlıyorsunuz.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 19 Mart Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: ENERJİNİZİ, sosyal yapınızla birleştirerek kendinizi yoğun duygular içinde hissedeceksiniz. Yapmanız gereken çok şey var. Sizi kafanızdaki küçük olaylarla potansiyelinizi istemeden kısıtlıyorsunuz.
BOĞA: ÇEVRESEL faktörleri lehinize çeviren sistemli bir karakteriniz var. Birlikte çalıştığınız kişilerin size katkılarını inkar edemezsiniz. Siz Boğalar için zaman çok önemli. Biraz aceleci davranıyorsunuz.
İKİZLER: ÇEVRENİZİN etkisi altında kaldığınız için, yanılmalar her zaman mümkün. İkili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Fikir ayrılıkları nedeniyle tartışmalar yaşayabilirsiniz.
YENGEÇ: SOSYAL ilişkilerinizin sizde yarattığı güven duygusu içinde hareket ediyorsunuz. Görüşmek istediğiniz dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızla ilginç fikirler geliştireceksiniz.
ASLAN: BULUNDUĞUNUZ ortamlardan biraz uzaklaşmak, size önemli gelişimler kazandıracak. Bugün, cesaretli yapınızı biraz daha ortaya koyarken, yeniliklerden de korkmamayı öğrenmelisiniz.
BAŞAK: YENİ oluşturacağınız planlar için kişisel desteklere ihtiyacınız olabilir. Yapmayı planladığınız işler konusunda detaylar önemli. Konuyla ilgili tecrübesi olan dostlarınızın fikrini almadan adım atmayın.
TERAZİ: İŞBİRLİKLERİ ve iletişim konularında yapacağınız önemli gelişmeler mevcut. Bugün kendinizi ortaya koyacaksınız.
Çevrenizin sizin için ne düşündükleri konusunda tereddütleriniz olabilir.
AKREP: BASKICI duyguları sevmediğiniz halde, çevrenizde fikirlerinizi ortaya koymaktan korkmuyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişiler size karşı muhalif düşünceler içinde olabilirler.
YAY: İLİŞKİLERİNİZİ destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevularınıza önem vermelisiniz. Yaşam enerjinizin güçlü olması partnerinizin hoşuna gidiyor.
OĞLAK: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öylesine içine kapanıyorsunuz ki, partneriniz dahil hiç kimse sizi anlayamıyor. Bugün uzak duygular içindesiniz.
KOVA: ÇEVRESEL ilişkilerinizde sıra dışı olaylarla karşılaşmanız mümkün. Eğlenebileceğiniz ortamlarla değişik kişilerle tanışma imkanı doğabilir. Yeni açılımların söz konusu olacağı durumlar mevcut.
BALIK: BUGÜN kendinize zaman ayırmalı ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak yeni işlere önem vermelisiniz. Maddi konularla ilgili atılımlar söz konusu. İşinizle ilgili hiçbir şekilde ön yargılı olmamalısınız.