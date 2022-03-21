Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi güne geliyor? 2022 Ramazan başlangıç tarihi...

Paylaşmanın, maneviyatın daha da yükseldiği Ramazan ayına sayılı gün kaldı. Bereketin ve bolluğun arttığı, ellerin semaya açıldığı bu mübarek ay heyecanla bekleniyor. Peki 2022 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2022 Ramazan hangi güne geliyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte detaylar...

2022 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

2022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi



Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı



Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

ÇALIŞANLARIN İŞ VERİMİNİ DÜŞÜRMESİ ENDİŞESİYLE ORUÇ TUTMAMALARI CAİZ MİDİR?

Ramazan orucu, ergenlik çağına ulaşmış ve akıl sağlığı yerinde her müslümana farzdır. Mazeretsiz olarak oruç tutmayanlar büyük günah işlemiş olurlar. Zira Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Bir kimse, Allah'ın tanıdığı bir ruhsat olmadan, Ramazan'da bir gün orucunu tutmazsa, bütün yılın orucu bile o günün yerini tutmaz." (Ebû Dâvûd, Savm, 38; bkz. Buhârî, Savm, 29)



Ailesinin rızkını temin etmek için ağır işlerde çalışmak zorunda olup da, oruç tutmaları sağlığına zarar verenlerin o günlerde oruç tutmayıp daha sonra kaza edebilecekleri, kaza etme imkânlarının olmaması durumunda ise her gün için bir fidye vermeleri şeklinde görüşler vardır (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 401). Ancak çok ağır olmayan günlük işlerde çalışmak orucu terk için özür sayılmaz. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: "Öyle erkekler vardır ki, onları ne bir ticaret, ne bir alışveriş, Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyamaz. Onlar, dehşetinden kalplerin ve gözlerin ters döneceği günden korkarlar." (Nûr, 24/37).