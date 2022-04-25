Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı hangi gün? Bayram tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı'nın tarihi özellikle öğrenciler ve çalışanlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Kimisi bayramı evinde ailesi ve büyükleri ile geçirmek isterken kimisi de tatil planlarına başladı. Peki 2022 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram hangi güne geliyor? İşte merak edilenler...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı arefesi 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan bayramına kısa bir süre kaldı. Bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak olan Kabine sonrası bayram tatilinin kaç gün olacağı da netleşecek. Ramazan bayramı tatili 3 gün sürecek ancak perşembe ve cuma günleri de eklenerek 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı merak ediliyor.