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19 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu? Yarın kargolar açık mı?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kargoların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Kargo bekleyenler 'Yarın kargolar açık mı?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki 19 Mayıs Perşembe kargolar açık mı? İşte detaylar...

19.05.2022, 11:30 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022, 11:30

19 Mayıs’ta kargolar çalışıyor mu? Yarın kargolar açık mı?

Kargolar yarın açık mı? 19 Mayıs Perşembe kargolar çalışıyor mu? sorusu araştırılıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kargoların çalışma saatleri de merak konusu oldu. Yarın kargolar açık mı? İşte detaylar...

19 MAYIS PERŞEMBE KARGOLAR AÇIK MI?
19 Mayıs 2022 Perşembe günü resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri de kapalı konumda olacaklar. Resmi tatillerde kargo şirketlerinin kapalı olması nedeniyle teslimat ve alım işlemleri yapılamayacak. Yani Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat Kargo Perşembe günü hizmet vermeyecek.

20 Mayıs 2022 Cuma günü ise kargo şirketleri yeniden hizmet vermeye başlayacaklar. Perşembe günü kargoların yanı sıra noterler, PTT, bankalar ve kamu daireleri de kapalı olacaklar.

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