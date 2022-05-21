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Haberler Yaşam Atv'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş yakında izleyicisiyle buluşacak!

Atv'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş yakında izleyicisiyle buluşacak!

Atv ekranlarında yeni bir dizi daha seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımını Fabrika Yapım’ın, yapımcılığını Öner Arslanel’in üstlendiği ‘İçimizdeki Ateş’ dizisinin merakla beklenen ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.

21.05.2022, 10:42 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022, 11:12

Atv’nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş yakında izleyicisiyle buluşacak!

'İçimizdeki Ateş'in ilk tanıtım fragmanı ile birlikte, genç avukatlara hayat veren İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu iddialarını ortaya koyarken; başarılı avukatları oynayan Burak Sevinç ve Ceren Benderlioğlu da canlandırdıkları karakterlerin yaşadıkları büyük trajedilerinin de ilk ipuçlarını verdiler.

Yönetmenliği Murat Onbul'a ait olan projenin senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Nur Özlem Elginöz kaleme alıyor.


İş dünyasına ilk adımlarını atan güçlü, zeki, hırslı ve başarılı dört gencin hayata tutunma ve hayallerine ulaşma hikayesini konu alacak 'İçimizdeki Ateş'in zengin oyuncu kadrosunda Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu, İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu, Erdem Şanlı, Bilgesu Kural yer alıyor.

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