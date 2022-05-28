Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? soruları araştırılmaya başlandı. Özellikle çalışanlar ve bayramda kurbanlık alacak olanlar bayram tarihini araştırıyor. İşte 2022 Kurban Bayramı tarihi...
Ramazan Bayramı'nı geride bırakırken en çok merak edilenlerden biri de Kurban Bayramı tarihi oldu. Özellikle tatil planı yapan çalışanlar bayramın ne zaman olacağını araştırıyor. Diyanet İşleri Kurban Bayramı tarihini yayınladı. Peki 2022 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar...
Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? soruları araştırılmaya başlandı. Özellikle çalışanlar ve bayramda kurbanlık alacak olanlar bayram tarihini araştırıyor. İşte 2022 Kurban Bayramı tarihi...
2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Temmuz ayında kutlanacak. Arefe günü 8 Temmuz Cuma.
Kurban Bayramı 1. günü: 9 TEMMUZ CUMARTESİ
Kurban Bayramı 2. günü 10 TEMMUZ PAZAR
Kurban Bayramı 3. günü: 11 TEMMUZ PAZARTESİ
Kurban Bayramı 4. Günü: 12 TEMMUZ SALI
KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı birinci günü Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı tatili arefe gününün yarım gün olması sebebiyle 4,5 gün olarak kabul edilmiştir.