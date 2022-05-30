Okullar ne zaman kapanacak? 2022 yaz tatili ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? soruları son günlerde en çok araştırılan, merak edilenler arasında yerini aldı. Öğrenciler karnelerin dağıtılıp yaz tatilinin başlayacağı tarihi araştırıyor. İşte MEB'in 2021-2022 takvimine okulların kapanış tarihi...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma günü karneler alınacak. Öğrenciler bu tarihten itibaren yaz tatiline girecekler.

İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başladı ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erdi.

2022- 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2022-2023 Eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Ancak eğitim öğretim yılı takvimi henüz açıklanmadı.