Dünya zenginleri Göcek’te buluştu

Turizmde en verimli yıllarından birini yaşayan Türkiye, yat turizminde de dünyanın en önde gelen zenginlerinin uğrak yeri, hatta aylarca kaldıkları yer oldu. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarını mesken tutan dünyanın önde gelen milyarderleri sadece yakıt ikmallerinde milyonlarca lira bırakıyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ultra lüks yatlarını Muğla kıyılarına kaçıran Roman Abramoviç'in Göcek Adası açıklarında demirli bulunan Eclipse isimli yatına, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in "Lana" ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un "Flying Fox" ve Kazak iş insanı Alijan İbragimov'un I Dynasty" isimli yatları komşu oldu. Yatlarda ünlü işadamlarının olup olmadığı bir sır gibi saklanıyor.

SERVETLERİ 313 MİLYAR

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un 171 milyar, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 129 milyar, Rus işadamı Roman Abramoviç'in 13 milyar dolarlık servetinin toplamı 313 milyar doları buluyor.

HAVA TRAFİĞİ DE HAREKETLİ

Bir günde milyon dolarlar kazanan dünyanın en zenginleri arasındaki Bill Gates, Jeff Bezos ve Rus Oligark Roman Abramoviç, Kazak Alijan İbragimov, Türk kıyılarında çıktıkları mavi turda işlerini de ihmal etmiyor. Son 1 haftada göze çarpan hava hareketliliği, sahiplerinin de yatlarının içinde olduğunun sinyalini veriyor. Yüzen saraylarda bulunan helikopterlerin gün içinde yatlardan havalanarak çeşitli rotalara hareket ettikleri görülüyor. Amerikan, Rus ve Kazak zenginler bir taraftan lüks yatlarda eşsiz güzellikteki koyları keşfe çıkarken diğer taraftan işlerini takip etmek için yattan havalanan helikopterle toplantıları katılmak için yolculuk yapıyor. Öte yandan kıyıya yakın 3 mega yata da gün içinde özel sipariş sevkiyatları yapıldığı öğrenildi.

FLYING FOX-JEFF BEZOS

DÜNYANIN 14. en büyük yatı olarak biliniyor. 136 metre uzunluğundaki 225 metre genişliğindeki süper yatta deniz manzaralı özel teraslara sahip 11 kabin bulunuyor. Yatta büyük bir havuz, bir sinema, bir asansör ve piyasadaki en büyük helikopterleri barındırabilecek 2 pist yer alıyor. Yat, geniş bir plaj alanına birkaç yüzme platformuna, spor salonu, sauna, hamam ve masaj alanına sahip.

ECLIPSE-ROMAN ABRAMOVİÇ

2010 yılında yaklaşık 340 milyon Euro'ya mal olan Eclipse'de helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra lüks süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu gibi birçok lüks donanımı bulunuyor. Boyu 170 metre olan Eclipse, dünyanın en büyük yatlarından biri olarak biliniyor.

LANA-BILL GATES

BİLL Gates'in Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki "Lana" isimli yatında spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu, su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar bulunuyor. Yatta, ayrıca hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor.

I DYNASTY-ALİJAN İBRAGİMOV

KAZAK milyarder Alijan İbragimov'a ait 250 milyon dolarlık 101 metrelik I Dynasty isimli Mega yat Bill Gates ve Jeff Bezos'un yatlarının yanına demirledi. Maden şirketi olan Eurasian Bank'ın hissedarı Ibragimov 2.3 milyar dolarlık serveti ile Forbes sıralamasında adından bahsettiriyor. 64 yaşındaki Kazak işadamı yakınları ile birlikte 33 personeli bulunan 30 kabinli yatta kalıyor.