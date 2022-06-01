Son dakika: AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF final sonucu sorgulama...

AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyordu. Gelen son açıklamaya göre AÖF final sonuçları bugün açıklandı. Peki AÖF sonucu nereden nasıl öğrenilir? İşte AÖF final sınav sonucu sorgulama ekranı...
AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI
AÖF sınav sonuçları erişime açıldı. Sınav bilindiği üzere 21-22 Mayıs tarihleri aralığında yapılmıştı. Sonuçlara aşağıda yer alan link üzerinden erişebilirsiniz.
AÖF FİNAL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?
AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti