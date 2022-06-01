Son dakika: AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF final sonucu sorgulama...

AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyordu. Gelen son açıklamaya göre AÖF final sonuçları bugün açıklandı. Peki AÖF sonucu nereden nasıl öğrenilir? İşte AÖF final sınav sonucu sorgulama ekranı...

AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI

AÖF sınav sonuçları erişime açıldı. Sınav bilindiği üzere 21-22 Mayıs tarihleri aralığında yapılmıştı. Sonuçlara aşağıda yer alan link üzerinden erişebilirsiniz.

AÖF FİNAL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI



84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti