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Haberler Yaşam 12.5 yıl ceza verilen Kadir Şeker için tahliye umudu

12.5 yıl ceza verilen Kadir Şeker için tahliye umudu

2.6.2022

12.5 yıl ceza verilen Kadir Şeker için tahliye umudu

KONYA'DA sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellerken ölümüne yol açmaktan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen Kadir Şeker'in cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, Şeker'in tahliye edilmesinin güçlü ihtimal olduğunu söyledi. Konya'da 5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'ndan geçen Kadir Şeker, Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale ederken kendisini bıçaklayarak öldürdü.

Yerel mahkeme Şeker'e 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. İtiraz edilen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, temyiz incelemesini tamamlayarak, Kadir Şeker'in cezasını fazla buldu ve kararı bozdu. Yerel mahkeme Yargıtay'ın kararına uyarsa ve Şeker'in cezasında iyi hal indirimi uygulanırsa verilen ceza 10 yıla düşecek.

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