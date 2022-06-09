Kanser ilacı ve aşısının sonuçları umut verdı

KORONAVİRÜS salgınına karşı Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşı ile milyonlarca insanın hayatını kurtaran BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, bir kez daha tüm dünyaya umut oldu. Ülkemizin gurur kaynağı bilim insanları bu kez de uzun vadeli bağışıklık tepkisini artırabilecek kişiselleştirilmiş bir Pankreas Kanseri aşısı üzerindeki çalışmalarını tamamladılar. Kovid-19 aşısındaki aynı teknolojiyi kullanan ikilinin ürettiği aşı, 16 hasta üzerinde uygulandı ve hastaların yarısı kanseri yendi.

BİR GELİŞME DE ABD'DE YAŞANDI

ABD'DE de yapılan bir deneyde kansere karşı verilen savaşa yeni bir çığır açtı. New York kentinde yer alan Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nde yapılan deney, kanser tedavisinde birçok hastaya ümit verdi. Yeni bir Kolorektal Kanser (kalın bağırsak ve rektum) ilacı denemelerine katılan 18 hastanın tamamının iyileştiği açıklandı. Doktorlar fizik muayene, endoskopi, PET veya MRI taramalarında hastalığa dair hiç bir belirti kalmadığını belirtti. Onkolog Dr. Luis Diaz, "Şimdi aynı yöntemin diğer kanserlerde etkili olup olmadığını araştırıyoruz" dedi.