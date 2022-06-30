İşadamı Erdal Acar ve İlyas Saral yakalandı

İSTANBUL'DA liderliğini kamuoyunda Alaattin Saral olarak bilinen İlyas Saral ile Ertan Acar'ın yaptığı suç örgütü Sarallar grubuna yönelik 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda iş adamı Erdal Acar ile örgütün lideri olduğu iddia edilen İlyas Saral'ın da aralarında bulunduğu 117 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların ev ve işyerleri ile otomobillerinde yapılan aramalarda 46 ruhsatsız tabanca, 55 şarjör, 6 av tüfeği, kalem şeklinde 1 suikast silahı, 1 susturucu, bu silahlara ait bin mermi, balistik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal ile 900 bin dolar ve 413 bin euro para ele geçirildi

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