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Bugün kargolar açık mı? Arefe günü kargo gelir mi?

Kargo gönderecek ve alacak olanlar arefe (arife) günü kargo çalışma saatlerini araştırıyor. Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle kargo gönderim alım işlerini erken halletmek isteyenler 'Arife günü kargolar çalışıyor mu?' sorusunun yanıtını arıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı...

08.07.2022, 11:31 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022, 11:37

Bugün kargolar açık mı? Arefe günü kargo gelir mi?

Bugün kargolar açık mı? Kargolar arife günü dağıtım yapar mı? soruları arefe günü nedeniyle araştırılıyor. Kargodan ürün bekleyenler ve kargo gönderimi olacak olanlar kargo çalışma saatlerini merak ediyor. İşte arefe günü kargo çalışma saatleri...

ARİFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?
Kargolar Kurban Bayramı arifesi resmi tatili nedeniyle Cuma günü öğlene kadar açık olacaklar. Yani 8 Temmuz 2022 Cuma günü kargolar öğleden sonra gönderim, alımı ya da dağıtımı yapmayacak.

Ancak bazı kargolar Arife günü dağıtımlarını gerçekleştirebiliyorlar. Bu nedenle en doğru bilgiyi ilgili kargo şubesini arayarak öğrenebilirsiniz.

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