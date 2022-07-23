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Haberler Yaşam Gentleminions akımına tepki: Takım elbiseli gençler filmi izleyemeyecek!

Gentleminions akımına tepki: Takım elbiseli gençler filmi izleyemeyecek!

Animasyon dünyasının sevilen aile ve komedi filmi Minionlar, yeni filmi The Rise of Gru (Gru'nun Yükselişi) ile sosyal medya akımına konu oldu. İngiltere'de bir grup gencin üretmiş olduğu "gentleminions" TikTok akımı sebebiyle takım elbise giyerek filmi izlemeye gelen çocukların filme girişleri yasaklandı.

23.07.2022, 10:13 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022, 10:16

BBC'de yer alan habere göre, takım elbise giyen gençlerin Minions: The Rise of Gru'nun TikTok trendinin körüklediği kabadayı davranışları nedeniyle gösterimlerini yasakladı.

Gentleminions akımına tepki: Takım elbiseli gençler filmi izleyemeyecek!

1 Temmuz'da vizyona giren Minyonlar: Guru'nun Yükselişi, TikTok'ta yeni bir trendin doğmasına sebep oldu.

Gentleminions akımına tepki: Takım elbiseli gençler filmi izleyemeyecek!

TikTok'taki "Gentleminions" akımını takip eden çocuklar sinema salonunda gürültü çıkarmaya, etrafta bir şeyler fırtlatmaya başladı.

Gentleminions akımına tepki: Takım elbiseli gençler filmi izleyemeyecek!

Takım elbise giymiş çocukların sinema salonlarında çektiği videolar kısa süre içinde yayıldı.

Gentleminions akımına tepki: Takım elbiseli gençler filmi izleyemeyecek!

KARAKTER GİBİ GİYİNDİLER

İngiltere'de filmi izlemek için sinemaya giden bir grup genç, filmdeki Guru karakteri gibi takım elbise giydi.

Gentleminions akımına tepki: Takım elbiseli gençler filmi izleyemeyecek!

SİNEMAYA GİRİŞLERİ YASAKLANDI

Ancak film esnasında çok gürültü yaptıkları ve perdeye bir şey fırlattıkları için gençlerin sinemaya girişi yasaklandı. Bazı sinemalar, rahatsız olan diğer müşterilere para iadesi yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Gentleminions akımına tepki: Takım elbiseli gençler filmi izleyemeyecek!

TİKTOK'TA VİRAL OLDULAR

Benzer kıyafetler giyerek Minyonlar: Guru'nun Yükselişi'ni izlemeye giden grup, sinema deneyimlerini TikTok'ta paylaştı.

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