Gentleminions akımına tepki: Takım elbiseli gençler filmi izleyemeyecek!

BBC'de yer alan habere göre, takım elbise giyen gençlerin Minions: The Rise of Gru'nun TikTok trendinin körüklediği kabadayı davranışları nedeniyle gösterimlerini yasakladı.
Animasyon dünyasının sevilen aile ve komedi filmi Minionlar, yeni filmi The Rise of Gru (Gru'nun Yükselişi) ile sosyal medya akımına konu oldu. İngiltere'de bir grup gencin üretmiş olduğu "gentleminions" TikTok akımı sebebiyle takım elbise giyerek filmi izlemeye gelen çocukların filme girişleri yasaklandı.
BBC'de yer alan habere göre, takım elbise giyen gençlerin Minions: The Rise of Gru'nun TikTok trendinin körüklediği kabadayı davranışları nedeniyle gösterimlerini yasakladı.
1 Temmuz'da vizyona giren Minyonlar: Guru'nun Yükselişi, TikTok'ta yeni bir trendin doğmasına sebep oldu.
TikTok'taki "Gentleminions" akımını takip eden çocuklar sinema salonunda gürültü çıkarmaya, etrafta bir şeyler fırtlatmaya başladı.
Takım elbise giymiş çocukların sinema salonlarında çektiği videolar kısa süre içinde yayıldı.
KARAKTER GİBİ GİYİNDİLER
İngiltere'de filmi izlemek için sinemaya giden bir grup genç, filmdeki Guru karakteri gibi takım elbise giydi.
SİNEMAYA GİRİŞLERİ YASAKLANDI
Ancak film esnasında çok gürültü yaptıkları ve perdeye bir şey fırlattıkları için gençlerin sinemaya girişi yasaklandı. Bazı sinemalar, rahatsız olan diğer müşterilere para iadesi yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.
TİKTOK'TA VİRAL OLDULAR
Benzer kıyafetler giyerek Minyonlar: Guru'nun Yükselişi'ni izlemeye giden grup, sinema deneyimlerini TikTok'ta paylaştı.