Bilim, başarı ve kalitenin yükselen yıldızı Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi; 67 yıl önce Tıp, Ziraat ve Hemşirelik fakülteleri ile çıktığı yolculuğunu; bugün, 19 fakülte, 9 enstitü, 4 yüksekokul, 1 Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, 10 meslek yüksekokulu, 6 Rektörlüğe bağlı bölüm, 42 uygulama ve araştırma merkezi, 800'ü aşkın laboratuvarı, 12 bin 500 akademik ve idari çalışanı, 7 bin üzerinde öğrencisi, 300 binin üzerinde nitelikli mezunu, yüzde 100 doluluk oranıyla çalışan Ege Teknopark'ı ile uluslararası tanınır, 5 yıllık Tam Kurumsal Akredite bir Araştırma Üniversitesi olarak sürdürüyor.

ÖĞRENCİ ODAKLI ÜNİVERSİTE

Ege Üniversitesi tarihinde mihenk taşı olacak önemli başarılara imza attıklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Türkiye'deki bir ilki başararak YÖKAK'tan 5 yıllık tam akreditasyon aldık. İsmimizi araştırma üniversiteleri arasına yazdırdık. Önemli organizasyonların koordinasyonunu üstlendik. Avrupa'nın en büyük kariyer fuarı EGEKAF'a ve ülkemizde ilk kez düzenlenen Kalite Öğrenci Toplulukları Zirvesi'ne ev sahipliği yaptık. Prof. Dr. Erol Özvar'ın üniversitemize ziyaretiyle tam 28 yıl aranın ardından bir YÖK Başkanını üniversitemizde ağırladık. Yaya öncelikli yeşil kampüs projemizi uyguladık. Greenmetric sıralamasında her yıl daha yukarılara tırmanıyoruz. Kampüs içerisindeki engelleri kaldırdık. Bunun sonucunda da YÖK Engelsiz Üniversite ödüllerinde 8 engelsiz program nişanı alarak bu alanda Türkiye birincisi olduk. Ayrıca 4 turuncu bayrak aldık. YÖK Anadolu Projesinde 12 kıdemli üniversiteden biri olduk ve birikimimizi Bitlis Eren ve Iğdır Üniversiteleri ile paylaşmaya başladık" dedi.

Benimsedikleri öğrenci odaklı eğitim felsefesi uyarınca Türk yükseköğretimine örnek olacak pek çok uygulamayı hayata geçirdiklerini söyleyen Rektör Budak, "Öğrencilerimizin yönetim süreçlerine aktif katılımını sağlamak adına Öğrenci Senatosunu ve Öğrenci Dekanlığını kurduk. Uygulamalarımız, üniversitemizi öğrenci memnuniyetinde A Plus kategorisine yerleştirdi" dedi.

Yeni dönem hedeflerinden birinin de uluslararasılaşma olduğunu belirten Prof. Dr. Budak, "Üniversitemizin uluslararası arenada tanınırlığı her geçen gün artıyor. Bunu, saygın sıralama kuruluşlarının raporlarında da görebiliyoruz 4 kıta ve 27 farklı ülkeden bin 500'ün üzerinde yabancı uyruklu öğrenciyle dünyayla bağ kurmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

ARTAN TEKNOLOJİ YATIRIMLARI

EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin bölgeye ve ülkeye önemli katkılar sağladığını söyleyen Rektör Budak, "Dünyayı etkileyen Covid-19 salgını, ülkemizde de oldukça yoğun hissedildi. Hastanemizde, pandemi sürecinde büyük bir özveriyle çalışarak en iyi sağlık hizmeti sunmak için üstün gayret sarf ettik. Yaklaşık 1,5 yıl önce yaşadığımız üzücü deprem felaketinde Ege Üniversitesi olarak depremzedelere kucak açtık. Tıp Fakültesi akademisyenlerimiz kendi alanlarında ilk olan pek çok cerrahi uygulamayı başarıyla icra ettiler. Hastanemiz ve Diş Hekimliği Fakültemiz, kaliteleriyle A Plus olmaya hak kazandılar. Hastanemize yaptığımız yatırımlarla son teknoloji görüntüleme ve tedavi yöntemlerini halkımızın hizmetine sunduk" dedi. Dijitalleşmede marka üniversite olma hedefiyle çağın gereksinimlerini yakından takip ettiklerini vurgulayan Rektör Budak, pek çok dijital uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti.

SANAYİYE "EGE MODELİ"

ÜNİVERSİTE-SANAYİ iş birliğine her zaman önem verdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Budak, "Ege Üniversitesinin bilgi birikimini sanayiyle buluşturmak adına bölgemizdeki organize sanayi bölgelerini tek tek gezerek fikir alışverişinde bulunduk. Üniversitemizdeki araştırma-geliştirme kültürünü sürekli geliştiriyoruz" diye konuştu.