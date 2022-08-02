Telefonunuzdaki bu uygulamaları derhal silin! Bilgilerinizi ele geçiyor...

Elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonlar hayatımızı kolaylaştıran uygulamalar sayesinde vazgeçilmez oluyor. Her amaca hizmet eden binlerce uygulama, kullanıcıların isteklerini büyük oranda karşılıyor. Akıllı telefonların kullanımının yaygınlaşması, beraberinde çok büyük bir problemler de getirdi. Bazı uygulamalar amacı dışında kullanıcılarının bilgilerini ele geçirmeye yönelik tasarlanarak verileri çalıyor. Üstelik bu tür uygulamalar, Google Play Store ve App Store gibi resmi uygulama mağazalarında da yer alıyor. Virüsler ve kötü amaçlı yazılımlarla ilgili çalışan Dr.Web'in son yaptığı araştırmaya göre Android kullanıcılarını endişelendicek 35 uygulama daha bulundu.
Yapılan araştırmalar sonucunda, onlarca uygulamanın kötü amaçlı olduğu tespit edildi. Üstelik bu kötü amaçlı yazılımlar arasında oldukça popüler olanlar da vardı. İşte akıllı telefon kullancılarını yakından ilgilendiren, varsa hemen silinmesi gereken uygulamalar...
Photo Editor: Beauty Filter
Photo Editor: Retouch and Cutout
Photo Editor: Art Filters
Photo Editor - Design Maker
Photo Editor & Background Eraser
Photo & Exif Editor
Photo Editor - Filters Effects
Photo Filters & Effects
Photo Editor : Blur Image
Photo Editor : Cut, Paste
Emoji Keyboard: Stickers & GIF
Neon Theme Keyboard
Neon Theme - Android Keyboard
Cashe Cleaner
Fancy Charging
FastCleaner: Cashe Cleaner
Call Skins - Caller Themes
Funny Caller
CallMe Phone Themes
InCall: Contact Background
MyCall - Call Personalization
Caller Theme (com.caller.theme.slow)
Caller Theme (com.callertheme.firstref)
Funny Wallpapers - Live Screen
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NewScrean: 4D Wallpapers
Stock Wallpapers & Backgrounds
Notes - reminders and lists
Poco Launcher
4K Pro Camera
YouToon - AI Cartoon Effect
Pista - Cartoon Photo Effect
Water Reminder- Tracker & Reminder
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