Telefonunuzdaki bu uygulamaları derhal silin! Bilgilerinizi ele geçiyor...

Elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonlar hayatımızı kolaylaştıran uygulamalar sayesinde vazgeçilmez oluyor. Her amaca hizmet eden binlerce uygulama, kullanıcıların isteklerini büyük oranda karşılıyor. Akıllı telefonların kullanımının yaygınlaşması, beraberinde çok büyük bir problemler de getirdi. Bazı uygulamalar amacı dışında kullanıcılarının bilgilerini ele geçirmeye yönelik tasarlanarak verileri çalıyor. Üstelik bu tür uygulamalar, Google Play Store ve App Store gibi resmi uygulama mağazalarında da yer alıyor. Virüsler ve kötü amaçlı yazılımlarla ilgili çalışan Dr.Web'in son yaptığı araştırmaya göre Android kullanıcılarını endişelendicek 35 uygulama daha bulundu.

Yapılan araştırmalar sonucunda, onlarca uygulamanın kötü amaçlı olduğu tespit edildi. Üstelik bu kötü amaçlı yazılımlar arasında oldukça popüler olanlar da vardı. İşte akıllı telefon kullancılarını yakından ilgilendiren, varsa hemen silinmesi gereken uygulamalar...

Photo Editor: Beauty Filter

Photo Editor: Retouch and Cutout

Photo Editor: Art Filters

Photo Editor - Design Maker

Photo Editor & Background Eraser

Photo & Exif Editor

Photo Editor - Filters Effects

Photo Filters & Effects

Photo Editor : Blur Image

Photo Editor : Cut, Paste

Emoji Keyboard: Stickers & GIF

Neon Theme Keyboard

Neon Theme - Android Keyboard

Cashe Cleaner

Fancy Charging

FastCleaner: Cashe Cleaner

Call Skins - Caller Themes

Funny Caller

CallMe Phone Themes

InCall: Contact Background

MyCall - Call Personalization

Caller Theme (com.caller.theme.slow)

Caller Theme (com.callertheme.firstref)

Funny Wallpapers - Live Screen

4K Wallpapers Auto Changer

NewScrean: 4D Wallpapers

Stock Wallpapers & Backgrounds

Notes - reminders and lists

Poco Launcher

4K Pro Camera

YouToon - AI Cartoon Effect

Pista - Cartoon Photo Effect

Water Reminder- Tracker & Reminder

Yoga- For Beginner to Advanced

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