Her anı yakalayan görüntüleme gücü

AKILLI telefonların yetenekleri son 20 yılda inanılmaz bir değişim gösterdi. Basit yeteneklere sahip kameralar şimdi değiştirilebilir mercekli SLR kameraların pabucunu dama atmayı başardı. Üstelik son dönemde düşük ışık konusundaki başarıların altında işlemci, sensör ve yapay zeka yazılımlarının yetenekleri etkili oluyor. ÇİNLİ Xiaomi, Oppo ve Apple iPhone yarışında yeni aşamalardan geçiliyor.

OPPO Reno7'de 64MP yapay zeka kamera, 2MP Bokeh kamerası ve görüntülerin boyutunu 15x veya 30x büyüten 2MP Mikrolens bulunuyor. Akıllı telefondaki Mikrolens etrafında, kullanıcıların mikro dünyaları keşfetmeleri için bir dolgu ışığı görevi gören Yörünge Işığı da yer alıyor. Bu ışık ayrıca, lens kullanımdayken, bir mesaj geldiğinde, oyun oynarken veya akıllı telefon şarj olurken hafifçe parlıyor ve bildirim ışığı görevi de görüyor.

GÜCÜNÜ ALGORİTMADAN ALIYOR

AKILLI telefonun 32MP selfie kamerası, OPPO ve Sony'nin birlikte geliştirdiği amiral gemisi RGBW IMX709 sensörden güç alıyor ve dünyada ilk kez Reno7 modeliyle kullanıcılara sunuluyor. IMX709, tamamen yeni bir RGBW piksel dizilimine ve OPPO'nun kendi geliştirdiği Quadra Binning algoritmasına sahip. Sensör, bu algoritma sayesinde standart RGGB sensörlerinden yüzde 60 daha fazla ışık yakalıyor, grenli görünümü yüzde 35'e kadar azaltıyor ve düşük ışık koşullarında daha net ve parlak görüntüler sunuyor.

PROFESYONEL ÇEKİMLER

AMİRAL gemisi seviyesinde donanımlara sahip OPPO Reno7, etkileyici görüntüleme özellikleriyle öne çıkıyor. Kullanıcılar, Bokeh Parlak Portre, Selfie HDR, Yapay Zeka Güzelleştirme Modu, Yapay Zeka Renk Paleti, Ultra Net 108MP Görüntü Özelliği, Yapay Zeka Sahne Geliştirme, Görüntü Netlik Motoru ve diğerler özellikler sayesinde, etraflarında olanları yakalayabiliyor, şaşırtıcı derecede profesyonel portreler çekebiliyor.

OPPO Reno7, 8 GB bellek ve 128 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Orijinal bellek, OPPO'nun Bellek Genişletme özelliğiyle birlikte kullanıldığında, geçici olarak 2 GB, 3 GB veya 5 GB artırılabiliyor. Bu da akıllı telefonun daha az gecikmeyle, yoğun bellek kullanan birden fazla uygulamayı çalıştırmasını sağlıyor.

ODAK NET, DISI BULANIK

OPPO Reno7'deki Bokeh Parlak Portre, tek bir tıklamayla, neredeyse üst düzey bir DSLR fotoğraf makinesinde olduğu gibi, zengin bokeh etkisine sahip ışık noktaları içeren portre görüntüleri yakalayabiliyor. Ayrıca yoğun mercek parlaması özelliğiyle çekimleri daha da zenginleştirirken ten rengindeki bozulma sorunlarını da gideriyor.

SELFİE HDR, loş veya arkadan aydınlatmalı ortamlarda net selfie'lerin çekilmesine imkan tanıyor. Bu özellik, arka plan ışığını otomatik olarak algılıyor ve parlak ışığı azaltarak görüntüde daha fazla detayı ortaya çıkarmak için OPPO'nun HDR algoritmasını kullanıyor.

RENK SEÇENEKLERİ DE ARTIYOR

ULTRA ince retro tasarımıyla Reno Serisinin ikonik tasarımını sürdüren Reno7, Günbatımı Turuncusu ve Kozmik Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor. Sektörün ilk fiberglas deri tasarımına sahip Günbatımı Turuncusu rengindeki OPPO Reno7 4 bin 500 mAh pil kapasitesiyle OPPO Reno7, 33W SUPERVOOC hızlı şarj ile 61 dakikada yüzde 100 şarj olabiliyor ve 5 dakikalık şarjla 100 dakika video oynatabiliyor. Donanımındaki Qualcomm Snapdragon 680 4G Mobil Platform, güç tüketimini dengelerken telefonun performansını hızlandırıyor. TİMUR SIRT