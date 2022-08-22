  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam E-Devlet'ten isim soy isim değişikli dönemi başladı! Son günü kaçırmayın

E-Devlet'ten isim soy isim değişikli dönemi başladı! Son günü kaçırmayın

İsim değişikli için artık mahkemeye gitmeye gerek kalmadı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün son yaptığı yenilik ile ad ve soyadı değişikliği başvuruları e-Devlet aracılığıyla da yapılabilecek. e- Devlet ad soyadı değişikliği başvurusu nasıl yapılır? İsim değişikliği için son gün ne zaman? İşte detaylar...

22.08.2022, 12:55 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022, 12:55

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadı değişikliği başvurularının e-Devlet aracılığıyla da yapılabileceğini duyurdu.

E-Devlet’ten isim soy isim değişikli dönemi başladı! Son günü kaçırmayın

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-Devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.

E-Devlet’ten isim soy isim değişikli dönemi başladı! Son günü kaçırmayın

İSİM SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'e giriş için tıklayınız...

E-Devlet’ten isim soy isim değişikli dönemi başladı! Son günü kaçırmayın

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-Devlet aracılığıyla da yapılabileceğini bildirdi. Ayrıca bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını, 134 bin 818 kişinin ise adını değiştirdiği bildirildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA