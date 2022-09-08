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Haberler Yaşam Teröristlerdeki muskada 2 polise suikast planı çıktı

Teröristlerdeki muskada 2 polise suikast planı çıktı

8.9.2022

Teröristlerdeki muskada 2 polise suikast planı çıktı
DİYARBAKIR'IN Silvan ilçesinde terör örgütü PKK ve KCK'nın şehir merkezlerindeki yapılanması YPS'ye yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2 gün önce saldırı hazırlığında oldukları belirlenen Ö.F, E.T, İ.S. ve F.S'nin bulunduğu otomobil durduruldu. Yapılan aramada 1 savunma tipi el bombası ve 1 suikast tabancası ele geçirildi. Teröristlerin üzerindeki aramada ise birinin boynundaki muskada, kentte görev yapan 2 polisin araç plakaları, geçiş güzergahları ve geçiş saatleriyle suikastın yapılacağı yerin yazılı olduğu not ele geçirildi.
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