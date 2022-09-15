Karadeniz’in incisi Samsun

Karadeniz'in upuzun sahil şeridinin tam ortasında konumlanan Samsun, Yeşilırmak ve Kızılırmak deltalarının arasında kalan verimli topraklarda yer alıyor. Eğitim, sağlık, sanayi, ticaret, ulaşım ve ekonomi açılarından Karadeniz Bölgesi'nin en gelişmiş şehri Samsun, bölgenin 'Başkenti" olarak anılıyor.

BİRÇOK DEVLET HAKİM OLDU

M.Ö.750-760 yılları arasında İon şehir devletlerinden Miletoslular tarafından Amisos adı ile kurulan Samsun, daha sonralarıysa Pers, Makedonya, Pontus, Roma, Bizans, Danişment, Selçuklu ve Osmanlı hakimiyetinde kalmış. Samsun'un Yunanca olan Amisos ismi Roma ve Bizans dönemine gelindiğinde Samsunta veya Samsus şeklinde anılmaya başlanmış. Kentin adını Samsun şeklinde yazıp okuyan ilk kişi ise Endülüs Emevi coğrafyacı ve gezgin İbn Said olmuş. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün kurtuluş ateşini yaktığı bu kentimizi yakından tanımaya ne dersiniz?

BANDIRMA VAPURU

Mustafa Kemal ve arkadaşlarının karaya ilk ayak bastıkları meydana yerleştirilen Bandırma Vapuru örneği 2003 yılında müze olarak ziyarete açılmış. Doğu Park'ta yer alan Bandırma Vapuru Müzesi'nin teşrif odasında veya kaptan köşkünde bulunan, Atatürk'ün arkadaşlarını ve vapur mürettebatını simgeleyen bal mumu heykeller müzeye can veriyor. Ayrıca müze içerisinde, Atatürk'e ve o yıllara ait olan eşyalar ve araç-gereçler de sergileniyor.

AMAZON ADASI

Samsun'un kültürel zenginlikleri arasında yer alan efsanevi kadın savaşçılar olarak bilinen Amazonlar'ın, Thermedon Çayı (Terme ilçesi) yakınlarında kurdukları "The Miskyra" kentinde yaşadıkları belirtiliyor. Batı Park'ta yer alan Amazon Adası da, bu efsanevi savaşçıları turizme kazandırmak adına oluşturulmuş. Adada 6 ton ağırlığında devasa bir Amazon savaşçı kraliçesi heykeli bulunuyor.

SEVGİ GÖLÜ

Samsun, İlkadım'da yer alan Sevgi Gölü, yapay bir göl ve çevresindeki mekanlardan oluşuyor. Samsunluların hoşça vakit geçirmek için sıklıkla gittiği yerlerden biri olan Sevgi Gölü'nün etrafında gezi ve dinlenme alanları, kafe ve restoranlar bulunuyor. Suni göl içerisinde çeşitli balıklar ve su kuşları bulunuyor.

TÜTÜN İSKELESİ VE KURTULUŞ YOLU

Atatürk'ün karaya çıktığı Tütün İskelesi yeniden yapılmış ve önüne temsili Bandırma Vapuru inşa edilerek 400 metre uzunluğundaki Kurtuluş Yolu düzenlenmiş. Yol üzerine Atatürk ve 18 arkadaşının karaya çıkış halini gösteren heykeller konulmuş ve bir çeşit açık hava müzesi oluşturulmuş. Kurtuluş İskelesi'ni görmek için Cumhuriyet meydanına vardığınızda sahil tarafına bakmanız yeterli.

GAZİ MÜZESİ

Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ilk geldiğinde Mıntıka Palas adıyla tanınan iki katlı bir binada kalmış. Diğer gelişlerinde de Samsun halkı Atatürk'ü bu binada ağırlamış. 5 Ekim 1940 tarihinde Gazi Müzesi olarak ziyarete açılan bina, Samsun'un İlkadım ilçesinde, Mecidiye Caddesi üzerinde bulunuyor. Atatürk'ün yaşam alanları, eşyaları, fotoğrafları ve belgeleri Gazi Müzesi'nde sergileniyor.

AMİSOS TEPESİ

Samsun'da tarihin iyice derinliklerine doğru inmek istiyorsanız Batı Park'tan teleferiğe binerek Amisos Tepesi'ne çıkabilirsiniz. Burada Helenistik Dönem'de yapılmış Baruthane Tümülüsleri'ni görebilirsiniz. Amisos Hazineleri, Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergileniyor. Ayrıca Amisos Tepesi'nden şehri kuş bakışı seyredebilirsiniz. Tepede yer alan kafelerde çay içip dinlenebilir, yemek yiyebilirsiniz.

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