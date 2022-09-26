Masallar diyarı Nevşehir

Osmanlı döneminde Muşkara adı ile bilinen bir köy olan Nevşehir, 18. yüzyılda Osmanlıcada "yeni şehir" anlamını taşıyan bugünkü ismini almış. Nevşehir denilince ilk akla gelen bölge Kapadokya oluyor haliyle. Buranın adı ise eski Kapadokya Krallığı'ndan geliyor. Hititler'den sonra Hristiyanlığın önemli bir merkezi haline gelen bu bölgede evler kayalara oyulmuş, kiliseler sert taşların işlenmesiyle oluşturulmuş, resimler taş duvarlara çizilmiş. Roma baskısından kaçan Hristiyan dünyası için önemli bir inziva ve sığınak yeri olmuş. Büyülü masal şehri Nevşehir'in gezilesi yerlerini sizler için derledik.

PERİ BACALARI

ŞEHRİN en büyük özelliklerinden biri peribacaları. 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ Yanardağları'nın patlamalarının ardından oluşan tabakaların kayalaşıp rüzgâr ve yağmur aşınmalarıyla şekillenmesiyle kayalar oluşmuş. Kapadokya'nın simgesi olan peribacalarını bölgenin her yerinde görebilirsiniz. Kolaylıkla şekillendirilebilmeleri nedeniyle peribacaları, tarih boyunca içleri oyularak konut, kilise, depo gibi çeşitli işlevlerle kullanılmış. Peribacaları günümüzde de hem doğal güzellikleri bakımından, hem de sanatsal, tarihi ve mimari özellikleri nedeniyle ilgi görmeye devam ediyor.



TOKALI KİLİSE

Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde bulunan ve bölgenin bilinen en eski kaya kilisesi olan Tokalı Kilise dört mekândan oluşuyor. Eski kilise, Yeni Kilise, Eski Kilise'nin altındaki kilise ve Yeni Kilise'nin kuzey yanındaki şapel. Bu mekânlar tam anlamıyla bir resim galerisi gibi. Hem de canlı renkleri ve güzel betimleriyle tek tek bakılmayı hak eden fresklerle dolu bir galeri. Fresklerdeki renkler arasında lapis mavisi olarak da anılan koyu mavi ilk bakışta dikkatleri üzerinde topluyor. Kayaya oyularak yapılan Tokalı Kilise, uzmanlar tarafından genel olarak 9. yüzyılın ortası ile 10. yüzyılın ortasındaki döneme tarihlendiriliyor.

BALON TURU

Tan ağarırken çıkılan balon turları Kapadokya'nın yakın geçmişte başlayan ama kısa zamanda popülerleşen etkinliklerinden biri. Rüzgâra teslim olan balonlar kimi zaman peribacalarıyla dans eder gibi salınıyor gökyüzünde, kimi zaman da manzaraya ve yeryüzüne şöyle bir tepeden bakıyor. Kapadokya'nın tüm doğal güzelliklerini, eski ve yeni bütün yerleşimlerini ve yüksek dağlarını görmek için balonla Kapadokya göklerine yükselme deneyimini mutlaka yaşamalısınız.

GÖRMEDEN GELME

Kapadokya ve Nevşehir'in sembolü 3 tane güzel peri bacasının yan yana bulunduğu Üç Güzeller'i, Bektaşî hoşgörüsünün ve felsefesinin merkezi Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi'ni, Nevşehir bölgesinin en güzel yürüyüş parkurlarından biri olan Ihlara Vadisi'ni, başlıcaları Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Mucur ve Örentepe olmak üzere yeraltı şehirlerini Nevşehir seyahatiniz sırasında görmeden geçmeyin.







DERİNKUYU YERALTI KENTİ

Kapadokya'da tüf kayalara oyularak yapılan 36 yer altı şehri bulunuyor. Savunma ve saklanma amacıyla yapıldığı düşünülen bu şehirlerin en büyüğü olan Derinkuyu yeraltı şehri. Derinliği yaklaşık 55 metre olan bu yeraltı şehri 8 kattan oluşuyor. Ancak bu katların hepsi ziyarete açık olmadığından dolayı sadece 4 katını ziyaret edebilirsiniz. Ziyaret edebildiğiniz noktalarda mutfaklar, erzak dolapları, dar koridorlarla birbirine bağlanan odalar, su kuyularını görebilirsiniz.



GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ

Kapadokya'nın en önemli mekânlarından biri olan ve kayalara oyulmuş kiliseler, yemekhaneler, şapeller ve evlerin oluşturduğu Göreme Açık Hava Müzesi'nin tarihi 4. yüzyıla dayanıyor. Müze 13. yüzyıla kadar manastır yaşamına ev sahipliği yapmış ve Hıristiyanlığın en önemli simgelerinden biri olan Aziz Basil'in öğretileri ilk defa burada sunulmuş. Müzeye ilk girişinizde karşılıklı yapılan rahipler ve rahibeler manastırlarını görebilirsiniz.



UÇHİSAR KALESİ

Kapadokya'nın bu yüksek tepesinde oyularak çeşitli mekânlar yaratılmış. Bin yıldan fazla süre boyunca, hatta 1950'li yıllara kadar insanlar bu kaya oyma mekânlarda yaşamış. Kaleye tırmanmaya başladığınızda manzara giderek daha da güzelleşiyor. En üst noktada ise sözcükler yetersiz kalıyor. İşte o anda duyulan tek ses, ardı ardına çekim yapan fotoğraf makinelerinin sesi oluyor. Bu doyumsuz manzarayı eski yerleşimle uyumlu modern yapılar, kaya oluşumları ve daha nice Kapadokya görüntüleri süslüyor.

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