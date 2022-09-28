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Haberler Yaşam Şehit polise veda

Şehit polise veda

28.9.2022

Şehit polise veda

MERSİN'DEKİ hain saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer (48) için dün Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ali Hamza Pehlivan, bölge milletvekilleri, belediye başkanları katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, "Sevgili Sedat kardeşim, sen kendi kanını yerde bırakmayacak kadar cesur ve kahramansın. Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Allah bize de şehitlik nasip etsin. Başımız sağ olsun" dedi.

Şehidin omuzlara alınan cenazesi, Muğdat Camisi'ne götürüldü. Törende şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Gezer, törenin ardından Akbelen Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.

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