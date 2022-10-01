O otelde keşif yapılacak

İstanbul'da ölen İzmirli hemşire Şebnem Köker'in kaldığı otelde keşif yapılacak. 29 Aralık'a ertelenen duruşma öncesinde Yeni Asır'a konuşan acılı baba Abdullah Köker "Tanık bile ifadesini değiştirirse, bu dosyanın içinden nasıl çıkılacak? Ama er ya da geç adalet yerini bulacaktır" dedi.

Kadıköy'de, 7 Haziran 2021 tarihinde Şebnem Köker'i (29) kaldıkları otelin 3. katından iterek ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istenen tutuksuz sanık Timuçin Bayhan'ın (34) yargılanmasına devam ediliyor.

Geçtiğimiz gün Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Köker'in üçüncü kişi tarafından itme, atılma bulgusu olup olmadığı konusunda rapor alınmasına hükmedilmişti. Yapılan incelemelerde, olay yerinde 3'üncü bir kadına ait DNA saptanmıştı. Baba Abdullah Köker mahkemenin verdiği keşif kararının, bazı şeylerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağını söyledi.

İFADE DEĞİŞİKLİĞİ ŞOKE ETTİ

Otelde temizlik görevlisi olarak çalışan T.B. isimli kadının daha önceki ifadesinde, resepsiyon görevlisinin polis ekiplerinden önce olayın gerçekleştiği otel odasına elinde bir bezle girdiğini söylediğini ancak mahkemedeki ifadesinde farklı konuştuğunu söyleyen baba Köker, "İki duruşmaya gelmeyen T.B. son duruşmada tam tersi ifade verdi. Resepsiyon görevlisinin polislerden sonra odaya girdiğini, elinde yastık kılıfı mı bez mi olduğunu tam göremediğini söyledi. Bu çelişkili ifadeler duruşmayı nerede sürükleyecek hep beraber göreceğiz" dedi.

FATİH ŞENDİL