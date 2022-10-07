Yaz aylarında ülke genelinde artan hava sıcaklıklarından etkilenmeyen Ordu, yerli turistin yanı sıra Körfez ülkelerinden de çok sayıda misafir ağırlıyor. Tarihi M.Ö. 2000 yılına kadar uzanan Ordu'da, Pontuslar ve Romalılar yaşamış. Karadeniz kıyısının en güzel şehirlerinden biri olan Ordu'da onlarca medeniyet gelmiş geçmiş. Türkiye'nin en küçük büyük şehri olan Ordu muhteşem güzellikte sahil şeridi ve yemyeşil doğasıyla kendine hayran bırakıyor. Buraya geldiğinizde insanların huzurlu yaşamına şahit olduğunuzda şaşırmayın.

ORDU YAYLALARI

Şehirde geçirdiğiniz günlerden birini yayla ziyaretine ayırabilirsiniz. Her karışı mavi ve yeşilin ahengini taşıyan Ordu'da gezilecek yerler listenize Çambaşı, Perşembe, Keyfalan başta olmak üzere Ordu yaylalarından birini eklemek, gününüzü güzelleştirecektir. Zira yerel yönetimin son dönemde yaptığı yatırımlarla yaylalarda kamp, karavan, trekking gibi alternatif aktiviteler, yaylada şahane zamanlar vadediyor. Uzundere Şelalesi ve Çiseli Şelalesi, kentin harika doğal güzelliği arasında. Mutlu insanların şehri Ordu'da gezintiye çıkmaya ne dersiniz?

ETNOGRAFYA MÜZESI

ORDU Etnografya Müzesi 1982'de kamulaştırıldıktan sonra 87'de Paşaoğlu Konağı ve Etnografya Müzesi olarak ziyarete açılmış. Müzenin ilk katında arkeolojik eserler ve geçmişten bugüne şehirdeki yaşama dair fikir veren eşyalar sergileniyor. Taş işçiliği ve mimarisiyle dikkat çeken, bahçesiyle birlikte 625 metrekarelik alana yayılan konak, 1896'dan bu yana sapasağlam ayakta duruyor ve Ordu'da gezilecek yerler arasında kuşkusuz ilk sıralarda bulunuyor.

KURUL KALESI

ORDU gezilecek yerler bakımından görece zengin bir şehir. Kentte 6. Mithridates döneminden bugüne ulaşan ve 3000 parça tarihi esere ev sahipliği yapan Kurul Kalesi, Altınordu ilçesi Bayadı Mahallesi sınırlarında yer alıyor. Türkiye'de yerinde bulunan ilk mermer heykel olan 2100 yıllık Ana Tanrıça Kibele heykeli ve diğer önemli parçalar, bu birinci derece arkeolojik ve doğal sit alanında zamana meydan okuyor

PERSEMBE SAKIN SEHIR

İYİ yaşam vadeden dingin kentleri bir araya getiren cittaslow ağına Ordu'nun güzel ilçesi Perşembe de katıldı. Perşembeliler tarafından sıklıkla eski ismi "Vona" ile anılan ilçe olabildiğine yeşil bir doğaya sahip. Perşembe, ziyaret edenlerin ruhunu, gözünü ve gönlünü besliyor. İlçede küçük dükkanlar, mütevazı pastaneler, kahvehaneler misafirleri de dahil etmeye hazır. Tam da bu sebeplerle Vona, Ordu'da gezilecek yerler arasında, üst sıralarda bir yeri kuşkusuz hak ediyor.

ABLAK TASI HAYRAN BIRAKIYOR

MERKEZE 55 kilometre mesafede ve 1540 metre yükseklikte yer alan Ablak Taşı, Karadeniz'in gönülleri fetheden seyir merkezlerinden biri. Ablak Taşı üzerinden Yukarıbelayan, Aşağıbelayan ve Hamzabey yaylalarını izleyebilirsiniz. Ordu şehir merkezine 20 kilometre mesafedeki Yoroz Kent Ormanı, seyir terasında enfes bir manzara vadediyor. Zengin flora ve faunasıyla söze pek de gerek bırakmayan ormana; meyveniz, sandviçiniz ve termosunuzla gidip büyük bir keyifle piknik yapmanızı öneririz.

SÖRF TUTKUNLARI KENTI ÇOK SEVECEK

EFİRLİ ve Çaka plajları sörf tutkunlarının vazgeçilmezi. Ordu Efirli'de kurulan ve Karadeniz'i sörf kültürüyle hemhal etmeye ant içmiş bir grup gencin bir araya geldiği Mellow ekibi, Efirli plajında meraklısına sörf dersleri veriyor. Bir de hostel yapılanması bulunan ve sıklıkla sörf-yoga temalı kamplar düzenlenen Mellow'da, Karadenizli gençlerle birlikte dalga sörfü deneyimleyebilir, dalgaların keyfine varabilirsiniz.

YASON BURNU FENERI

FATSA ve Perşembe ilçelerinin tam ortasında, bir yarımada üzerine konumlanan Yason Burnu Feneri yine sinematografik görüntüler oluşturuyor ve muhakkak görülmeye değer. Perşembe ilçesine bağlı Ramazan Köyü sınırlarında bulunan Hoynat adası, martı ve karabatakların yuva yaptığı bir kuş cenneti ve özellikle gün batımlarında şahane görünüyor. Hoynat Adası'nı Ordu'da gezilecek yerler arasına eklemek keyifli olabilir.

NE YENİR?

SEYAHATİ seven birçok kişi seyahat ettiği yerlerdeki yerel lezzetleri de deneyimlemek istiyor. Ordu, Karadeniz kültürünü yaşayabileceğiniz muhteşem lezzet duraklarına sahip bir şehir. Karalahana çorbası, mısır ekmeği, mısır çorbası, fasulye turşusu, hoşkıran, karalahana sarması, balık çeşitleri, Bolaman pidesi gibi yerel lezzetler Ordu'nun dört bir yanındaki restoranlarda servis ediliyor.

KAZIM YÖRÜKÇE