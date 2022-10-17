Uyuşturucu bir aileyi daha yok etti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir bağımlının evinin içerisinde kullandığı uyuşturucu maddenin dumanı, hem kendisini hem de 4 yaşındaki çocuğunu hayattan kopardı. Acı olay Emek Mahallesi Çimen Sokak üzerinde meydana geldi. İbrahim Kansuz (34), evine kurduğu düzenek ile uyuşturucu madde kullandı. Bir süre sonra bütün daireyi saran uyuşturucunun dumanından, eşi Songül Kansuz ve 4 yaşındaki kızı Eylül Mina Kansuz da etkilendi.





KAPIYI POLİS AÇTIRDI

Aileye ulaşamayan yakınları, kapıyı kimse açmayınca polisten yardım istedi. Kapıyı açan polis, daireye girdiklerinde çiftin ve minik Eylül Mina'nın yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Baba ve küçük kızın hayatını kaybettiği belirlenirken, anne Songül Kansuz yoğun bakıma kaldırıldı.