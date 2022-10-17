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Haberler Yaşam Uyuşturucu bir aileyi daha yok etti

Uyuşturucu bir aileyi daha yok etti

Kocaeli’de madde bağımlısı babanın içtiği uyuşturucu maddenin dumanı hem kendisini hem de 4 yaşındaki kızını hayattan kopardı. Anne ise yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

17.10.2022

Uyuşturucu bir aileyi daha yok etti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir bağımlının evinin içerisinde kullandığı uyuşturucu maddenin dumanı, hem kendisini hem de 4 yaşındaki çocuğunu hayattan kopardı. Acı olay Emek Mahallesi Çimen Sokak üzerinde meydana geldi. İbrahim Kansuz (34), evine kurduğu düzenek ile uyuşturucu madde kullandı. Bir süre sonra bütün daireyi saran uyuşturucunun dumanından, eşi Songül Kansuz ve 4 yaşındaki kızı Eylül Mina Kansuz da etkilendi.



KAPIYI POLİS AÇTIRDI
Aileye ulaşamayan yakınları, kapıyı kimse açmayınca polisten yardım istedi. Kapıyı açan polis, daireye girdiklerinde çiftin ve minik Eylül Mina'nın yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Baba ve küçük kızın hayatını kaybettiği belirlenirken, anne Songül Kansuz yoğun bakıma kaldırıldı.

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