‘Tosuncuk’un eniştesi tutuklandı

İSTANBUL'DA yasadışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda, 'Çiftlik Bank' davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın kuzeni ve eniştesi E.A. ile 4 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Şebekeyi takibe alan polis, çetenin 'QR Kod' üzerinden bahis paralarını ATM'den parça parça çektiklerini saptadı.

YASA DIŞI BAHİS

'QR Kod' yöntemi ile illegal bahis siteleri üzerinden yasa dışı faaliyetler yürüten 5 kişinin ATM'den sürekli olarak para çektikleri tespit edildi. Polisin radarına takıldıklarından habersiz olan E.A. liderliğindeki 5 şüpheli tek tek belirlendi. Çete üyeleri 19 Ekim'de ATM'lerden para çekerken suçüstü yakalandı. Emniyette sorguya alınan şebeke lideri E.A. ve beraberindeki H.İ., S.K., K.B. ve A.B.A. ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.