İlklerin kenti Eskişehir

Türkiye'de en yaşanılabilir kentler listesinde ilk sıralarda yer alan Eskişehir, geçmişini yaşayan ama bir o kadar da yeni kalan güzel şehir. Odunpazarı evleri, lületaşı ve çiböreği ile ünlü bu güzel İç Anadolu şehri, aynı zamanda ilk Köy Enstitüsü'nün açıldığı (1940), Osmanlı'da verginin ilk kez alınmaya başlandığı ve 1961'de ilk yerli otomobilimiz Devrim'in üretildiği "ilklerin" merkezi. Eskişehir, ilk çağlardan Selçuklu Dönemi'ne, Osmanlı Dönemi'nden Cumhuriyet Dönemi'ne kadar her dönemden tarihi izler taşır.

Geçmişini yarınlara taşıyan ve daima modernleşen şehir olması özelliğiyle Türkiye'de tek sayılır. M.Ö. 14. yüzyılda Hititler burada şehri merkez alan bir devlet kurmuşlar, daha sonra M.Ö. 12. yüzyılda Frigler Anadolu'ya geçmiş ve Dorylaion adıyla Eskişehir'e yerleşmişlerdir. Han ilçesinin yakınında bulunan Midas Anıtı veya diğer adıyla Yazılıkaya, Frig'lerin bölgedeki yerleşiminden kalan önemli eserlerden biridir. Selçuklular döneminde şehir "Sultanönü" adını almış, ardından Osmanlı topraklarına geçmiştir. Eskişehir, Cumhuriyet Dönemi için de önem taşımaktadır. Kurtuluş Savaşı muharebelerinin üçü burada yaşanmıştır. Yüzyılların tüm yaşanmışlığı şehre yansımıştır ve bu nedenle şehirde gezilebilecek birçok tarihi yer vardır.

PORSUK ÇAYI

ESKİŞEHİR'DE gezilecek yerler listesinin en başında Adalar Bölgesi geliyor. Porsuk Çayı'nın her iki yakasına kurulu kafe ve restoranlar, bu bölgenin gece gündüz çok hareketli olmasını sağlıyor. Osmanlı döneminin ruhunu sokaklara taşıyan Odunpazarı Evleri'nin bulunduğu rengarenk sokaklarda gezerken, buranın neden dünya çapında bir şöhrete sahip olduğunu anlayacaksınız. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Odunpazarı'nda kendinizi tarihin yeniden canlandığı bu sıcacık sokaklara bırakın.

KURŞUNLU CAMİİ

Tarihi Odunpazarı Evleri'nin yanında yer alan Kurşunlu Camii ve Külliyesi, geçmişten günümüzde Eskişehir'in önemli dini yapılarının başında geliyor. 16. yüzyıl Osmanlı dönemi eserlerinden olan külliye ismini kubbesinin kurşunlu kaplı olmasından alıyor. İsmini parkın içinde bulunan 1400 metrekarelik yapay şelaleden alan Şelale Park'ta Eskişehir'in nefis panoramik manzarasını seyre dalabilirsiniz.

BALIKDAMI DOĞA HARİKASI

Kentte görülmesi gereken bir diğer doğal güzellik de 286 kuş türünü barındıran Balıkdamı Kuş Cenneti. Sivrihisar ilçe merkezinin 25 kilometre güneyinde bulunan Balıkdamı, Sakarya Nehri'nin bölgede oluşturduğu su taşkınları sayesinde pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor. Çok sayıda küçük gölet ve büyük sazlıklardan meydana gelen gizli kalmış doğa harikası, pek çok kuş türü için konaklama, beslenme ve üreme olanağı sunuyor. Dünyanın ilk taş müzesi olan Lüle Taşı Müzesi'nde ise 60 sanatçının 400 yakın eseri sergilenmektedir. Dilerseniz girişi ücretsiz olan bu müzeyi de gezebilirsiniz.

SAZOVA PARKI

ÇOK geniş bir alan üstüne kurulmuş olan Sazova Parkı, Türkiye'deki en güzel parklardan birisi. Adeta Disneyland'ın Eskişehir şubesi. Masal Şatosu, Korsan Gemisi, Sualtı Dünyası, Sabancı Uzay Evi, Hayvanat Bahçesi ve yapay bir gölet gibi içinde yok yok. Denizi olmayan Eskişehir'in gerçek deniz kumu kullanılarak yapılan yapay plajı Kentpark. Yaklaşık 300 bin metrekare alana sahip olan Kentpark'a girdiğinizde kendinizi başka bir şehirdeymiş gibi hissedeceksiniz. Midas Anıtı, Eskişehir'e 80 km uzaklıkta bulunan Han ilçesinin Yazılıkaya köyündeki bulunur. Anıt, Yazılıkaya köyü ile iç içe bulunmaktadır. Anıt nedeniyle bölge Midas Kenti olarak anılmaktadır. Yüksekliği 17 metre olan anıt M.Ö. 600'lerde yapılmıştır. Antik Frigya'nın merkezinde olduğu kabul edilen anıt Frig Vadisi olarak adlandırılan ve çok geniş bir coğrafyaya yayılan bölgedeki anıtların en görkemlisidir.

NE YENİR?

Eskişehir oldukça zengin bir mutfağa sahiptir. Balkan, Kafkas göçmenlerinin etkisinde kalmış bir mutfaktır. Bulgur, buğday ve hamur özellikle tercih edilenler arasındadır. Eskişehir diyince akla ilk gelen yemek çibörektir. Sanılanın aksine çiböreğin adı biraz çiğ bırakıldığı için çiğ börek değil. "Çi" kelimesi Tatarca'da lezzetli anlamına gelir ve çibörek de lezzetli börek anlamındadır. Haşhaşla yapılan börekler ve çörekler Eskişehir'in diğer çok meşhur hamur işleridir. Haşhaş ve cevizle yapılan çöreklerden mutlaka denemelisiniz. Haşhaşlı çörek ve çibörek dışında da göbete gibi pek çok hamur işi daha mevcut. Balaban ise burada tadabileceğiniz bir başka meşhur yemek. Et ve yoğurtla yapılan bu yemek dönere benzer ve oldukça lezzetlidir. Ayrıca sebze yemekleri olarak labada dolması, ebegümeci, kuzu kulağı gibi yemekler ön plandayken, gözleme de hemen hemen tüm kırsal alanda yapılan başlıca yemektir.

LEZZETLİ MET HELVASI

Eskişehir'in tatlıları da çok oldukça güzeldir. Tatlılardan özellikle helvası çok meşhurdur. Met helvası olarak bilinen helva türü Eskişehir'e özgü bir helvadır. Anadolu'nun buğday ambarı olan Eskişehir'de yemeklerin vazgeçilmez maddesi undur. Bölgedeki haşhaş tarımı dolayısıyla haşhaşın kullanımı da çok yaygın. Haşhaşlı, cevizli ekmek ve haşhaşlı bükme en sevilen lezzetlerdendir.

NEREDE KALINIR?

Eskişehir'de konaklamak için pek çok otel seçeneği bulunuyor. Tarihi dokuyu solumak için Odunpazarı Evleri'nin restore edilmiş konuk evlerinde kalabilirsiniz. Ayrıca Porsuk Çayı etrafına konumlanmış diğer otel seçeneklerinden size uygun olanını seçebilirsiniz.

NASIL GİDİLİR?

Eskişehir ile İzmir arası 500 kilometre, yaklaşık 5 saatlik uzaklıktadır. Kentin her bölgesine ulaşım mümkündür çünkü şehir demiryolu ulaşımının merkezinde yer alır. Eskişehir'e ulaşım Türkiye'nin her yerinden otobüs aracılığıyla da sağlanabilir. Eskişehir'de havaalanı bulunmamaktadır. Uçak yolculuğu yapmak isterseniz Ankara'ya uçak ile geldikten sonra hızlı tren kullanarak Eskişehir'e ulaşabilirsiniz. Eskişehir şehrini gezmenin en pratik yollarından biri de tur paketlerini tercih etmek.

AYŞEN ALPTÜZÜN