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Haberler Yaşam Yalnız Kurt'un yeni bölümünde neler olacak?

Yalnız Kurt'un yeni bölümünde neler olacak?

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen, Osman Sınav imzalı 'Yalnız Kurt'un merakla beklenen yeni bölüm frgamanı yayınlandı. Peki, geçtiğimiz bölümde izleyiciyi ekrana kilitleyen Yalnız Kurt'un 26. bölümünde neler olacak? İşte Yalnız Kurt'un 26.bölümüne dair detaylar sizlerle...

18.11.2022, 09:32 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022, 09:39

Yalnız Kurt’un yeni bölümünde neler olacak?

Altay, Halit'in dezenformasyon planı sonucunda güvenlik kuvvetlerine teslim olmuş ve gözaltına alınmıştır.

Halit, Altay'a en zayıf anında ulaşır ve elini uzatır. Yanına katılmasını ister. Devleti Altay'a sahip çıkamamıştır ama amcası her zaman yanındadır.

Altay bu teklife gerekli cevabı verir ama Halit asıl cevabı görüşme sonrası karşısına çıkan Davut Bahadır'dan alacaktır.

Doğan Sakınmaz, Altay'ın gözaltından çıkmasını sağlayacak gazeteciyi emniyet kuvvetlerine teslim eder ve Altay'ın serbest bırakılmasını sağlar fakat hiç zamanları yoktur.

Türkiye-Yunanistan savaşını engellemek için önlerinde sadece saatler kalmıştır.

Altay ve Yıldırım Timi, Golyat'ın elindeki füzeleri kullanacak adamlara ulaşmak için riskli bir plan yaparlar.

Bu plan Altay ve Barış'ın hayatını tehlikeye atarken, Meryem de hiç beklenilmeyen bir anda büyük bir sorun ile karşı karşıya kalacaktır.

Bütün bunlar olurken, füzeler ateşlenmek için yola çıkarılmıştır bile!

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