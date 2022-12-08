Burcu Özberk’in yeni imajı dikkat çekti

Ünlü oyuncu Burcu Özberk imajını yeniledi.
Ünlü oyuncu Burcu Özberk imajını yeniledi.
Sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatından kesitler paylaşan güzel oyuncu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
"YENİLENDİM"
İmaj değişikliğine giden ünlü oyuncu, kâkül kestirdi.
Son halini takipçileriyle de paylaşan Özberk, gönderisine "Yenilendim" notunu düştü.
Ünlü oyuncunun fotoğrafları, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.
İşte o paylaşım...
Hayranları oyuncunun bu paylaşımına yüzlerce beğeni ve yorum bıraktı.