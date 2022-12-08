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Haberler Yaşam Burcu Özberk'in yeni imajı dikkat çekti

Burcu Özberk'in yeni imajı dikkat çekti

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sıkça gündeme gelen Burcu Özberk, imajını değiştirdi. Son halini takipçileriyle paylaşan oyuncuya çokça beğeni geldi. İşte Burcu Özberk'in yeni imajı...

08.12.2022, 10:10 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022, 10:11

Ünlü oyuncu Burcu Özberk imajını yeniledi.

Burcu Özberk’in yeni imajı dikkat çekti

Sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatından kesitler paylaşan güzel oyuncu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Burcu Özberk’in yeni imajı dikkat çekti

"YENİLENDİM"

İmaj değişikliğine giden ünlü oyuncu, kâkül kestirdi.

Burcu Özberk’in yeni imajı dikkat çekti

Son halini takipçileriyle de paylaşan Özberk, gönderisine "Yenilendim" notunu düştü.

Burcu Özberk’in yeni imajı dikkat çekti

Ünlü oyuncunun fotoğrafları, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Burcu Özberk’in yeni imajı dikkat çekti

İşte o paylaşım...

Burcu Özberk’in yeni imajı dikkat çekti

Hayranları oyuncunun bu paylaşımına yüzlerce beğeni ve yorum bıraktı.

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