ÖSYM KPSS tercih kılavuzu yayında! KPSS tercihi nasıl yapılır?

2022 KPSS'ye girenlerin heyecanla beklediği tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Binlerce memur adayı ÖSYM'de yayımlanan kılavuz üzerinden tercihlerini yapabilecek. Peki KPSS tercihleri nasıl yapılır? KPSS tercih sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu mu? İşte, 2022/2 KPSS tercih tarihleri, branş ve kadro dağılımı hakkında tüm detaylar…

2022/2 KPSS TERCİHLERİ BAŞLADI

ÖSYM tarafından paylaşılan açıklamaya göre KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih başvuruları 21 Aralık 2022 tarihinde başlayacak ve 28 Aralık 2022 tarihinde sona erecek.

ÖSYM KPSS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM tarafından bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yerleştirme tarihleri, branş ve kadro dağılımı şöyle:

KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel tercih başvurusu yapılabilecek.