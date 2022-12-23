7 gezegen ve dolunay aynı anda izlenecek

Antalya'daki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) her yıl derlediği Gök Olayları Yıllığı'nda 2022'nin en önemli gök olaylarından biri olarak gösterilen 'gök olayı'na göre; 31 Aralık 2022 tarihinde gün batımından itibaren 5'i çıplak gözle, 2'si teleskopla 7 gezegen aynı anda görülebilecek. Bu gezegenlere dolunaya çok yakın evresiyle Ay da eşlik edecek. 20-30 santim çaplı teleskobu olanlar ise gezegenlikten çıkartılan Plüton'u da izleyebilecek.

TEKRARI 2040'DA OLABİLİR

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdür Vekili Dr. Tuncay Özışık, 31 Aralık'ta gün batımından itibaren görülebilecek 'gök olayı'nın çok ender bir olay olduğunu söyledi. Gezegenlerin hepsinin bir anda gökyüzünde görüleceğini belirten Dr. Özışık, "Benim hatırladığım 2018 yılında dört gezegendi; bir gecede baktığınızda hepsini görebiliyordunuz. Fakat böyle 6-7 gezegenin birden, belirli bir saatte gökyüzünde olması olasılığı gerçekten çok düşük. Bundan sonraki hesaplamalar yaklaşık 2040 yılında buna benzer bir şey olacağını gösteriyor" dedi.

Çıplak gözle bakıldığında 5 gezegen, küçük teleskopla ise 2 gezegenin izlenebileceğini belirten Dr. Özışık, "Saat 17.30'dan itibaren, belirli bir saatte baktığınızda hepsi gökyüzünde olacak. Normal yıl içindeki herhangi bir günde de gezegenler sırasıyla doğup batıyor ve onları büyük oranda görebiliyorsunuz. Fakat bunun özelliği; saat 17.30'dan sonra, yılbaşı akşamı gökyüzüne bakarlarsa; bu gezegenleri aynı anda çok güzel ayırt edebilirler. Merkür ve Venüs batı ufku civarında, süreleri kısa. Fakat Jüpiter, Satürn ve Mars, gece yarısı sonrasına kadar rahatlıkla gözlenebilir. Teleskopu olan gözlemcilerin Uranüs ve Neptün'ü de görme şansları var" diye konuştu.