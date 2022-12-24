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Haberler Yaşam Şule Çet davasında sanıkların cezaları onandı

Şule Çet davasında sanıkların cezaları onandı

24.12.2022

Şule Çet davasında sanıkların cezaları onandı

ANKARA'DAKİ bir plazanın 20'nci katından 2018 yılında düşerek yaşamını yitiren Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında dava açılmıştı.

"Kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarının yöneltildiği sanıklar Aksu ve Akand, ilk defa 6 Şubat 2019'da hakim karşısına çıkmış ve suçlamaları reddetmişti.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
Davanın 20 Kasım 2019'da görülen duruşmasında Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin görüşünü açıklamış, Aksu'nun üzerine atılı suçlardan müebbet hapis ve 39 yıla, Akand'ın ise Aksu'nun eylemlerine yardım ettiği gerekçesiyle 31 yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada sanık Çağatay Aksu'ya verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis ile sanık Berk Akand'a verilen 18 yıl 9 ay hapis cezalarını onadı

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