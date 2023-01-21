Houston Başkonsolosluğu törenle hizmete açıldı

TEXAS'IN Houston kentindeki Türk Başkonsolosluğu'nun yeni hizmet binası, ABD temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı törenle açıldı. Törene Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Houston Rockets forması giyen başarılı milli basketbolcu Alperen Şengün de katıldı.

Bir gün önce Washington'da ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile yaptığı ikili görüşmeye değinen Çavuşoğlu, "ABD ile PYD-PKK, FETÖ ve yaptırımlar gibi bazı yaşadığımız sorunlar var. Bunları aşmak için de çalışıyoruz. Houston bölgesinde mevcut olan FETÖ üyeleriyle mücadelenin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Vatandaşlarımızla birlikte bu örgüte karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Alperen Şengün'ün başarısına da atıfta bulunan Çavuşoğlu, "Milli gururumuz Alperen Şengün'ü anmazsam olmaz. Alperen sayesinde Houston Rockets Türkiye'de de çok popüler bir takım haline geldi. Şimdiden rekor üstüne rekor kırarak Rockets tarihine geçen Alperen kardeşimi canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.