Kandil simidi nasıl yapılır? İşte en kolay kandil simidi tarifi...

16'ncı yüzyıldan itibaren İstanbul halkı kandil gecelerini toplu şekilde ibadet ederek ve hayır işleyerek geçirmeyi bir ritüel haline getirmiştir. Kandil günlerinde simit ve çörek yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması adet olmuştur.
16'ncı yüzyıldan itibaren İstanbul halkı kandil gecelerini toplu şekilde ibadet ederek ve hayır işleyerek geçirmeyi bir ritüel haline getirmiştir. Kandil günlerinde simit ve çörek yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması adet olmuştur.
Zamanla kandil simidinin şekli değişerek günümüzdeki halini almıştır. Peki evde kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidinin malzemeleri nelerdir? İşte evde hazırlayabileceğiniz en kolay kandil simidi tarifi...
KANDİL SİMİDİ İÇİN MALZEMELER
3 su b. un
125 gr. tereyağı
Yarım çay b. sıvıyağ
2 yumurta
2 çorba k. yoğurt
2 çorba k. sirke
1 tatlı k. mahlep
1 tatlı k. kabartma tozu
Tuz
ÜZERİ İÇİN
Yumurta sarısı
Çörekotu
Susam
KANDİL SİMİDİNİN YAPILIŞI
Tereyağı, 1 yumurta, 1 yumurta sarısı, sirke,tuz, mahlep ve kabartma tozunu bir karıştırma kabına alın,
Elinizle bulamaç haline gelene kadar karıştırın,
Unu sıvı karışıma yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlayın,
Ele yapışmayan kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun,
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve ortasını parmağınızla delip kenara doğru açarak halka şekli verin,
Simitleri önce yumurta akına ardından susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin,
180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Şimdiden afiyet olsun, hayırlı kandiller...