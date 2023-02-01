Okul öncesi eğitimde ‘ücretsiz yemek’ uygulaması başlıyor

İKİNCİ döneminin başladığı 6 Şubat'tan itibaren tüm okullarda, okul öncesi eğitimdeki çocuklara günlük bir öğün ücretsiz yemek verilecek. Bu sayede 81 ilde ücretsiz yemek hizmetinden yararlanan öğrenci sayısı 1,8 milyondan 5 milyona yükselecek.

MENÜLER HAZIRLANACAK

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat itibarıyla 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçirecekleri ücretsiz yemek uygulamasına ilişkin hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi.

Bakan Özer, "Okul mutfağında yemek hazırlayacak anaokulları ile bünyesinde ana sınıfı bulunan okul ve kurumların mutfak ihtiyaçları için ilgili okullara gerekli bütçe tahsisini yaptık. Kendi mutfağında yemek hazırlanması mümkün olmayan okullar için beslenme hizmetinin sadece Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve öğretmenevleri ile yemek hazırlayan diğer kamu kurumlarından satın alınarak tedarik edilmesini sağlayacağız" dedi.

Örnek menülerin hazırlandığını belirten Bakan Özer, okullara diyetisyen desteği sağlanacağını da belirtti. Öte yandan yemek alacak öğrencilerin velilerinden izin alınacak.