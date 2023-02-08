Oda ve borsalar yardıma koşuyor

İzmir iş dünyası, Kahramanmaraş merkezli büyük yıkıma neden olan iki büyük depremin ardından "İzmir Yardıma Koşuyor" kampanyası başlattı. İzmir Valiliği koordinasyonunda bir araya gelen 19 oda, borsa ve sivil toplum kuruluşu ile 16 organize sanayi bölgesi, afet bölgesine gönderilmek üzere nakdi ve ayni yardım topluyor.

KURUMLAR BİRLİK OLDU

İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Ege Genç İş İnsanları Derneği, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği, il sınırı içerisinde bulunan organize sanayi bölgeleri, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, Aliağa Ticaret Odası, Bayındır Ticaret Odası, Bergama Ticaret Odası, Menemen Ticaret Odası, Ödemiş Ticaret Odası, Ödemiş Ticaret Borsası, Selçuk Ticaret Odası, Tire Ticaret Odası ve Torbalı Ticaret Odası deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak amacıyla "İzmir Yardıma Koşuyor" kampanyasında yer aldı.

KIZILAY'DA TOPLANACAK

İZMİR Valiliği koordinasyonunda yürütülen "İzmir Yardıma Koşuyor" kampanyası kapsamında, ayni yardımda (malzeme yardımı) bulunmak isteyen vatandaşlar, desteklerini Gürçeşme'deki Türk Kızılay'ı Ege Bölge Acil Yardım Merkezine iletebilecek. Ayni yardımlara (malzeme yardımı) ait kutu ve kolilerin üzerine içeriğinin ne olduğuna ilişkin bilgilerin okunaklı olarak yazılması gerekecek.