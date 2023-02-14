Derz araları nasıl temizlenir? İşte pratik uygulamalar

TEMİZLİK İŞE YARAMAZSA HARÇ KULLANABİLİRSİNİZ

Tüm yöntemleri denediyseniz ve hiçbiri işe yaramadıysa, derzleri harçla beyazlatmak da bir çare olabilir. Harç, sert ve çok etkili bir alternatif olmasına rağmen, uygulanmasının biraz zor olabilir. Bu nedenle lekenin çıkarılması imkansızsa ve bozulma aşırı ise uygulanmalıdır.

Ancak, zemin yeni kadar iyi olacak ve buna değecektir. İzlenecek adımlar şunlardır:

Küçük bir keski kullanarak (ve fayanslara zarar vermemeye çok dikkat ederek) eski harcı derzlerden çıkarın.

Bir fırça ve kürekle derzlerden harcı çıkarırken oluşan kalıntı ve tozu toplayın.

Ürün ambalajı üzerindeki üreticinin talimatlarına göre harç karıştırma işlemini gerçekleştirin.

Spatula ile derzlerin üzerine bir kat sürüp bir saat bekletin.

Fayansları temizlemek için nemli bir sünger ve dezenfektanla durulayın.

Son olarak, derzlerin üzerine koruyucu bir dolgu macunu sürün. Bu isteğe bağlı bir adım olsa da, harç daha uzun süre dayanacak ve daha az kirli görünecektir.