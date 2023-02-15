Birce Akalay’dan yardım çalışmalarına destek

Oyuncu Birce Akalay, Muğla'nın Bodrum ilçesinde koordinasyon merkezinde yardım çalışmalarına katıldı. Depremzedelere moral veren Akalay gönüllülerle yardım çalışması yürüttü. Bodrum Gençlik Merkezi'nde depremzedeler için ihtiyaç mağazası oluşturuldu.

AYAKKABI EKSİĞİ VAR

Birce Akalay da gençlik merkezine gelerek, gönüllülerle birlikte depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için seferber oldu. Akalay, sosyal medya hesabından da yardım istedi ve "Bugün karşılanan afet mağduru vatandaşlarımızın sayısı 3 bin 133 kişiye ulaştı. Ciddi boyutta yeni ayakkabı eksiğimiz var. Yardımlarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.