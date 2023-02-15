Songül onu kurtaran madencilerle görüştü

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da, 3 gün kaldığı enkaz altından Zonguldaklı madenciler tarafından kurtarılan 19 yaşındaki Songül Göksu, kendisini yaşama bağlayan kahramanlarıyla ilk kez hastane odasından görüntülü görüşme aracılığıyla buluştu. Üniversite sınavına hazırlanan Göksu, Kahramanmaraş merkezli depremlere Adıyaman'da yakalandı. Deprem sırasında kaldığı 7 katlı yurt çöken Göksu, üç gün boyunca arkadaşlarıyla enkaz altında kurtarılmayı bekledi. Genç kız ve arkadaşlarının imdadına Zonguldaklı madenciler yetişti.

Göksu, madencilerin saatler süren titiz çalışmasıyla enkazdan kurtarıldı ve uçak ambulansla Ankara'ya getirilerek Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayati risk taşıdığı için iki ayağı ampute edilen ancak yakında protez desteğiyle yeniden yürümeye başlayacağı belirtilen Göksu, "kahramanları" unutmadı. Duygu yüklü diyalogların yaşandığı görüşme sırasında enkaz başında görev yapan madenciler, Göksu'ya sağlık durumunu sordu. Songül Göksu da madencilere "Tedavim güzel gidiyor. Sizin sayenizde şu an buradayım" yanıtını verdi.