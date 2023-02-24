Yıkım durduruldu can dostlar kurtuldu

DİYARBAKIR'DA Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonuyla Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde başlayan yıkım, önceki gün içeride kedilerin olduğunun belirlenmesi üzerine durduruldu. İtfaiye ve AFAD ekipleri vinçlerle binada belirlenen noktalara kafes koyarak, hassas bir çalışma yürüttü. Çalışmalarda şu ana kadar kurtarılan 7 kedinin ilk muayeneleri Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince yapıldı ve 6'sı sahiplerine teslim edildi.

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