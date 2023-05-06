Pırasa o hastalığa birebir! İşte pırasanın bilinmeyen faydaları...

Pırasa faydaları sayesinde, insan sağlığına destek olacak nitelikte bir besindir. Pırasanın faydaları ise tıpkı ıspanak ve lahana gibi yüksek besin değerlerine sahip olmasından kaynaklanır. Sebzeler, her öğünün olmazsa olmaz bir parçasıdır. Pırasa, genellikle pişmiş olarak tüketilen bir sebzedir. Ülkemizde, en çok yapılan zeytinyağlılardan biridir. Pırasanın bağırsaklara faydası düşünüldüğünde, kabızlık çekenlerin sıklıkla tüketmesi yararlıdır.eki, pırasanın faydaları nelerdir? Pırasada hangi vitaminler ve mineraller var? İşte pırasa hangi organa iyi gelir diye merak edenler için detaylar…