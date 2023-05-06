Pırasa o hastalığa birebir! İşte pırasanın bilinmeyen faydaları...

PIRASANIN FAYDALARI NELERDİR?

Dünyada en çok bilinen ve tüketilen sebzelerden biridir. Özellikle, vegan beslenme alışkanlığına sahip olanlar için pırasa, sıklıkla tercih edilen sağlıklı bir sebzedir. Pırasanın faydaları ise tartışılmazdır. Tam manasıyla, lif, vitamin ve mineral deposudur. Aşağıda, bu sağlıklı ve bir o kadar lezzetli sebzenin faydaları sıralanmıştır.

Pırasa, etkili bir idrar söktürücüdür. İdrar retansiyonundan muzdarip insanlar için tavsiye edilir. Özellikle, et suyu ile pişirilen pırasa çorbasının faydası iki katına çıkar.

Kabızlık durumunda yenebilecek en doğru sebzedir. Pırasanın bağırsak üzerinde yararlı bir etkisi olduğu, tükettikten hemen sonra fark edilebilir.

