Ateş Kuşları’nın 17. bölümünde neler olacak?

GÜLAYŞE'NİN KARARI İÇİN NEFESLER TUTULUYOR!

Ali ve Mercan, Gülayşe'nin seçimini beklerken birbirlerine sığınırlar. Sonunda Gülayşe'nin kararını açıklayacağı an gelir. Bir tetikçinin gölgesinde Gülayşe kararını açıklar. Ateş Kuşları mı yoksa Nizam Eyüboğlu mu Gülayşe'yi kaybedecektir? Yoksa bir hayatın mı kaybedilmesi söz konusudur?

KÖKSÜZLER ENDİŞELİ!

Geçmişte ise, Köksüzler bir kez daha sokaktadırlar ve annesini kaybeden Sabit için çok endişelidirler.