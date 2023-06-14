Mavi Marmara’da dayak skandalı

İstanbul'da yük gemisinde 2. kaptanlık yapan Balıkesirli Serkan Göker, içme suyu kalmadığı için tanktaki pis sudan yapılan yemeği yemediği gerekçesiyle geminin armatörü tarafından şekilde dövüldü. 31 Mayıs 2010 tarihinde Filistin'e yardım götürürken İsrail Deniz Komandoları' tarafından yapılan saldırıda 10 vatandaşın şehit olduğu Mavi Marmara Gemisi, iş insanı Erdoğan Tümsek tarafından alınmış ancak borçları nedeniyle haczedilmişti.

Tümsek'in borçları karşılığı Azeri iş adamı Malik Taşyar tarafından bir Türk ortağı birlikte satın alınan ve ismi 'Anatolian' olarak değiştirilen gemi bu kez dayak skandalı ile gündeme geldi. Bir süredir personelinin maaşlarını alamadığı iddia edilen Anatolian gemisinde maddi sıkıntı nedeniyle erzak ve su sıkıntısı yaşanmaya başladı. Su tedarik edilemediği için gemide personel için hazırlanan yemek için tank suyu kullanıldı.

Geminin kaptanı ile birlikte 2. Kaptan Serkan Göker, geminin yemeğini yemedi. Göker, 1. kaptanın isteği doğrultusunda yemeği dışarda yemek için şirketin muhasebe yetkilisini telefonla arayıp 300 lira istedi.

SOPAYLA SALDIRDI

Gemi mürettebatının, gemide yapılan yemeği yemediğini öğrenen Cengiz Uluç, öfkeden çılgına döndü. Kaptan kamarasını elinde sopayla basan Uluç, önce 2. kaptan Serkan Göker'e küfür ve hareketler yağdırdı. Öfkesi dinmeyen Uluç, acımasızca elindeki sopayla Göker'e defalarca vurdu. Göker'in aldığı sopa darbeleriyle kafası yarıldı, sol kaşı açıldı.

Tedavisinin ardından darp raporu alan Göker, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kendisine saldıran armatör Cengiz Uluç'tan şikayetçi oldu. Olayla ilgili gözaltına alınan Uluç, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

3.5 AY MAAŞ ALAMADI

Yeni Asır'a konuşan mağdur Serkan Göker, yemek parasını 3,5 aydır alamadığı maaşından istediği istediği için öldüresiye dövüldüğünü söyledi. Göker, "Vurduğunda bayılsaydım. Kamaraya koyup, beni denize atardı. Sonra Karadenizde ceset bulunur 'bu ceset kimin diye haber yapılırdı. Bu kişi bu kadar acımasız biri. Ben şikayetçi oldum ama halen dışarıda geziyor" diyerek görev yaptığı gemide bir takım usulsüzlükler yapıldığı iddiasında da bulundu.