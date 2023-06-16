Atv’nin merakla beklenen dizisi ’Vermem Seni Ellere’ başlıyor!

Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar'ın başrollerini paylaştığı atv'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere18 Haziran pazar günü saat 20.00'de 1. bölümüyle ekranlara geliyor.

Çekimleri Ordu'da devam eden atv ekranlarının iddialı yeni projesi Vermem Seni Ellere'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Sosyal medyada ses getiren tanıtım kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

VERMEM SENİ ELLERE KONUSU

Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle yakında ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizi; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini anlatıyor.

1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Âşık olmadığı biriyle evlenmek üzere olan Mehmet, tünelden önceki son çıkışı kullanıp nikâh masasını terk ederken; tüm köyün sorumluluğunu üstlenip tünelin sonundaki ışığa kavuşmaya çalışan Zeliş… Kader bu defa biri özgürlüğüne, diğeri kurtuluşuna koşarken umulmadık bir şekilde örer ağları. Mehmet, Zeliş'in tepesine düşer. Evet, tam tepesine.

Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesi böylece başlar. Mehmet, kurtulduğunu zannederken başka bir esarete düşmüştür; artık Zeliş'in esiridir. Zeliş, Mehmet'e, köye verdiği tüm zararı ödetmeye kararlıdır. Mehmet'in tek kurtuluş yolu ise arkasında bıraktığı, koşarak kaçtığı hayatına dönmesidir. Mehmet'i doğduğuna pişman etmeye kararlı olan Zeliş, geri adım atmaz; Mehmet'e hayatı dar eder. Mehmet de bulduğu her fırsatta kaçmayı deneyip, Zeliş'ten kurtulmanın yollarını arar.

VERMEM SENİ ELLERE OYUNCU KADROSU

Ali Balcı'nın yönetmenliğini yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda; Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran yer alıyor.