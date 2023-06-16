Mustafa Sandal’ın eşi ölümden döndü

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında nikah masasına oturduğu Melis Sandal (34) ile tatil için geldiği Muğla'nın Ula ilçesinde hayatlarının en korkunç gününü yaşadı. Melis Sandal'ın yolcu olarak bulunduğu cayrokopter adı verilen hafif hava aracı, motor arızasından dolayı düştü.

ZEYTİN AĞAÇLARINA ÇARPTI

Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Ünlü şarkıcının eşi, Sinan Yılmaz'ın (47) kullandığı cayrokopterle Akyaka'ya geldi. Cayrokopter bir süre Gökova Körfezi üzerinde tur attıktan sonra Bodrum'a dönüşe geçtiği sırada motor arızası meydana geldi.

Pilot Yılmaz bir tarlaya kontrollü iniş yapmak isterken zeytin ağaçlarına çarparak düştü. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralılar, Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile vatandaşlar tarafından hava aracından çıkartıldı, ambulansa taşındı.

SANDAL HASTANEYE KOŞTU

Melis Sandal ve pilot Sinan Yılmaz, Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılardan Melis Sandal'ın sol bileğinde kırık tespit edildi. Korkunç olayı haber alan şarkıcı Mustafa Sandal, vakit kaybetmeden Bodrum'dan Muğla'ya geldi. Doktorlardan bilgi alan şarkıcı, daha sonra eşinin bulunduğu odaya geçti. Melis Sandal'ın havacılığa meraklı olduğu, dünyada yaygın olmasına rağmen Türkiye'de son yıllarda kullanılmaya başlanan bu araca da ilgi duyduğu öğrenildi.