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Haberler Yaşam Üvey Anne'de heyecan dorukta! Serap hedefine yaklaşıyor...

Üvey Anne'de heyecan dorukta! Serap hedefine yaklaşıyor...

Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı, başrolünde Kutsi, Hazal Filiz Küçükköse, Aslı Tandoğanyer aldığı Üvey Anne, yayınlanan 3. bölümüyle izleyicileri Atv ekranlarına kilitledi.

Sıcacık sevgi dolu bir ailenin üvey anne tarafından parçalanma hikâyesini anlatan atv'nin yeni dizisi Üvey Anne, dün akşam 3.bölümüyle izleyici ile buluştu.

ÜVEY ANNE'NİN 3. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Üvey Anne’de heyecan dorukta! Serap hedefine yaklaşıyor...

Üvey Anne 3.bölümü ile Tüm Kişiler'de %2,83 izlenme oranı ve %10,03 izlenme payı ve AB'de %1,63 izlenme oranı ve %6,56 izlenme payı alarak iki kategoride de en çok izlenen dizi oldu.

Üvey Anne’de heyecan dorukta! Serap hedefine yaklaşıyor...

ÜVEY ANNE'NİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Serap, Efsun'a ait gerdanlığın sorumluluğunu evden ayrılan çalışana yıkarak konudan sıyrıldı ve suçsuz olduğunu ispatladı. Piraye, Serap'la Cem'i evlendirmek üzere harekete geçtikten sonra Cem'in annesi de planını yaptı.

Üvey Anne’de heyecan dorukta! Serap hedefine yaklaşıyor...

Hayriye, Serap'la Cem'in arasında bir ilişki olduğunu ancak gençlerin bunu söylemeye çekindiklerini düşündü ve onlara bir oyun oynadı.

Üvey Anne’de heyecan dorukta! Serap hedefine yaklaşıyor...

Serap ve Cem birbirinden habersiz bir kafede buluştu. Bu oyunun sonuçları Serap'ın hiç düşünmediği bir yere gitti ve hiç olmadık bir zamanda Nisan Faruk'a Serap'ın evleneceğini söyledi.

Üvey Anne’de heyecan dorukta! Serap hedefine yaklaşıyor...

Serap bu durumda şoka girdi. Nisan babasıyla Serap'ın yakınlaştığını düşünüp Serap'a karşı tavır almaya kardeşlerini de Serap'tan uzak tutmaya başladı.

Üvey Anne’de heyecan dorukta! Serap hedefine yaklaşıyor...

İpek'in oğlu Ege bir motosiklet kazası geçirdi. Mete oğlunun kaza sonrasında ilk Faruk'u aramasına bozuldu. Serap Efsun'a ait tablonun eve girmemesi için annesiyle plan yaptı.

Üvey Anne’de heyecan dorukta! Serap hedefine yaklaşıyor...

Annesi tabloyu ortadan kaldırdı ve İpek'e fırtınadan dolayı düştüğünü söyledi.

Üvey Anne’de heyecan dorukta! Serap hedefine yaklaşıyor...

Üvey Anne, yeni bölümüyle Pazartesi günü saat 20.00'de atv'de!

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