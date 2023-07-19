40 bin 462 yıl hapsi istendi

ARNAVUTLUK Adalet Bakanlığınca iadesine karar verildikten sonra getirildiği Türkiye'de tutuklanan Faruk Fatih Özer hakkında mütalaa verildi. Özer'in toplamda 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması istendi. Binlerce vatandaşı dolandıran kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz dönem uzun süre gündemde yer almıştı.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

KIRMIZI bültenle aranan Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili yargı süreci sona erdi ve Türkiye'ye iade edildi. 20 Nisan'da İstanbul'a getirilen ve cezaevine gönderilen Özer hakkında mütalaa verildi. Mütaalada, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından toplamda 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması istendi.