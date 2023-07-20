Sıcaklar kuraklık getirecek

Uzmanlar, yüksek sıcaklıkların, Avrupa ve Asya'nın iç kesimlerinde kuraklık riskini artırabileceğini, Türkiye'de de rekolte ve üretimin olumsuz etkilenebileceğini söyledi. Olağan dışı sıcaklıkların kuraklığa etkileriyle ilgili Türk Coğrafya Kurumu Başkanı, İklim Bilimci ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, "Barajlardaki su seviyelerinin düşmesiyle birlikte enerji üretimindeki eksikler de önemli sorunlar arasında" dedi.

Daha çok coğrafi bölge bazında örneklendirme yapılmasının doğru olacağını, karasal ve iç kesimlerdeki bölgeleri daha fazla etkileyecek bir durumun söz konusu olduğunu vurgulayan Gönençgil, "Asya'da en çok kırsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgeler etkilenecek" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE TROPİKLEŞİYOR'

Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş de ekstrem hava olaylarının tarımsal üretim açısından çok fazla ülkeyi etkilediğini belirtti. Sıcak hava dalgalarının bu yıl Batı Avrupa'da çok erken başladığını hatırlatan Türkeş, dünyanın birçok bölgesinde ciddi kuraklık ve yüksek sıcaklıklar yaşandığını, El Nino'nun getireceği yağış rejimi değişikliklerinin daha da etkileyeceğini vurguladı. Prof. Dr. Türkeş, "Son üç yıldır dünya, iklim aşırılıklarından çok etkilendi. Pandemi sonrasında gıda fiyatlarında dünya genelinde toparlanma oldu. Yeniden gıda fiyatlarında bir artış beklenebilir. Buna ek olarak Türkiye ikliminin de tropikleştiğini söyleyebiliriz" dedi.