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Haberler Yaşam Vermem Seni Ellere 7. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Vermem Seni Ellere 7. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Atv'nin yeni dizilerinden Vermem Seni Ellere ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar'ın başrollerini paylaştığı dizi için arama motorlarında araştırma yapanlar, Vermem Seni Ellere 7. bölüm izle, Vermem Seni Ellere 7. bölüm full izle sorgularını yapıyor. Peki, 30 Temmuz Pazar günü yayınlanacak olan Vermem Seni Ellere'nin 7. bölümünde neler yaşanacak? Vermem Seni Ellere'nin 7. bölümüne ilişikin detaylar...

Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği AKN Film imzalı Seni Ellere'nin 7. bölümü merak edilmeye başlandı.

Vermem Seni Ellere 7. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

VERMEM SENİ ELLERE'NİN 7. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

7. BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

Zeliş, Mehmet'le bir ihtimallerinin olduğunu düşündüğü anda hiç ummadığı bir yerden bir setle karşılaşmış, babasının Mehmet'i asla onaylamayacağını öğrenmiştir.

Vermem Seni Ellere 7. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Babası için tüm dünyayı karşısına almaktan çekinmeyen Zeliş, Mehmet'ten de vazgeçecektir. Mehmet'i kendinden uzaklaştırmak için, ondan vazgeçebilmek için türlü yola başvurur. Artık eski haline dönmeye kararlıdır. Mehmet'i hayatından çıkaracak, kendi yoluna bakacaktır.

Vermem Seni Ellere 7. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Şakir, Zeliş'e resti çekse de için için ona çok üzülmektedir. Kızına, aslında onun iyiliğini düşündüğünü göstermek için bu zamana kadar hiç anlatmadığı gerçekleri anlatır.

Vermem Seni Ellere 7. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Şakir, Mehmet'i kızından uzaklaştırmak isterken onu Hande'ye yakınlaştırmak niyetindedir. Mehmet ise Zeliş'in ondan niye uzaklaştığını bulacaktır.

Vermem Seni Ellere 7. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Bunun için Kıvanç ve Uğur'la bir plan yapar. Ne olursa olsun Zeliş'in ona niye sırt çevirdiğini öğrenecek ve onu ikna edecektir.

Vermem Seni Ellere 7. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Ama kusursuz görünen planda Mehmet'in hesaba katmadığı bir şey vardır. Mehmet, Zeliş'i ondan ayıran sebebi yine de öğrenememiş ve ondan vazgeçmesi gerektiğini anlamıştır.

Vermem Seni Ellere 7. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Zeliş, yine de Mehmet'e "gitme" diyebilecek midir? Zeliş, "gitme" dese bile Mehmet, kalabilecek midir? Peki Zeliş, son anda öğrendiği gerçeklerden sonra şimdi ne yapacaktır?

Vermem Seni Ellere 7. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Vermem Seni Ellere her pazar akşamı Atv'de...

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