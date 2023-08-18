Çubuk tarçınlı su ne kadar tüketilmeli? Tarçınlı su ne işe yarar?

TARÇINLI SU NASIL HAZIRLANIR?

Tarçınlı suyun hazırlanışı oldukça basittir. Üstelik evde bulunan malzemelerle kolay ve pratik bir şekilde hazırlanabilir.

MALZEMELER



1 bardak su

1 çay kaşığı tarçın

TARÇINLI SUYUN YAPILIŞI



Bir tencerenin içerisine su ekleyin ve kaynatın. Daha sonra kaynamış suyun içerisine bir çay kaşığı ve bir adet çubuk tarçın ilave edin.

Karışım ılıdıktan sonra öğünlerden önce aç karnına tüketebilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: Aynı zamanda tarçınlı suyu bir cam şişe ayarlayıp içerisine su ve çubuk tarçın ekleyerek günlük su ihtiyacınızı karşılayabilir, hızlı bir şekilde yağlarınızdan kurtulabilirsiniz.



Tarçını yoğurdun içerisine koyarak da tüketebilirsiniz. Her gün aç karnına tüketilen tarçınlı yoğurt da hızlı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olabilir.